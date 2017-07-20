Bekâr olmak alzheimer riskini artırıyor

Londra'da gerçekleştirilen Uluslararası Alzheimer Derneği Konferansı’nda sunulan 14 çalışmanın incelenmesi sonucunda, bekar olmanın alzheimer hastalığına yakalanma riskini %42 oranında arttırdığı tespit edildi.

Ontrava'nın haberine göre, uzmanlar, aktif ve sosyal etkileşimde kalan kişilerde oluşan bazı alışkanlıkların alzheimer bulgularını engelleyebileceğini öne sürüyor. Evli insanların ortalama olarak daha uzun yaşadığını gözlemleyen araştırmacılar pek çok faktörün buna sebep olabileceğini açıkladı. Sosyal etkileşimin bilişsel canlandırmaya yardımcı olduğunu ve bu sayede bunamanın geciktiğini savunan Dr. Laura Philips konu hakkında “Evli kişilerin ortalama olarak mali açıdan iyi durumda olmaları, sağlıkları ile doğru bir orantı kuruyor. Ayrıca eşler, sağlıklı alışkanlıkları teşvik edip eşinin sağlığına dikkat etmeye ve önemli durumlarda sosyal destek sağlamaya yardımcı olabiliyor. Fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan aktif olmak, sağlıklı bir yaşam biçiminin önemli unsurlarıdır. Bu yüzden medeni hale bakılmaksızın her yaştaki insanın en azından sosyal açıdan etkileşimde kalması çok önemli” açıklamalarında bulundu.