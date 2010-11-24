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Yaşam

Bekar Hint kadınlarına cep telefonu yasağı

Hindistan'da Baliyan köy meclisi, bekar kadınların cep telefonu kullanmalarını yasakladı.

24 Kasım 2010 02:00

T24- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Baliyan köy meclisi, farklı kastlardan kişilerle ilişki kurmamaları için bekar kadınların cep telefonu kullanmalarını yasakladı.

Calcutta Telegraph gazetesinin haberinde, Uttar Pradesh eyaletindeki Baliyan köyü meclisinin, geçen yıl en az 23 çiftin ailelerinden izinsiz, evlenmek için kaçmalarından sonra bu kararı aldığı belirtildi.

Köyün ileri gelenlerinden biri gazeteye yaptığı açıklamada, köy meclisinin, çiftlerin cep telefonu yoluyla kaçma planları yaptığına inandığını söyledi.

Köy meclisi sözcüsü, erkeklerin ise ailelerinin denetimi altında cep telefonu kullanabileceklerini belirtti. 

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