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Spor

BeINSports kameramanı Koral Ayhan, maç dönüşü çarpan araç sonucu hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

16 Ocak 2017 18:27

Süper Lig maçlarını yayımlayan BeIN Sports'ta şirkette görev yapan kameraman Koral Ayhan, dün oynanan maçtan sonra meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mesleğe 1990 yılında TRT İstanbul Televizyonu'nda başlayan ve uzun yıllar ATV'de çalışan, son olarak Süper Lig maçlarını çeken Mediapro şirketinde çalışan deneyimli kameraman Koral Ayhan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BeİN Sports'dan yapılan açıklama şöyle:

Süper Lig'te dün oynanan Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyesi maçını çektikten sonra İstanbul'a dönen Mediapro maç ekibini taşıyan ekip aracından gece saatlerinde evine gitmek için inen Koral Ayhan'a çarpan araç, olay yerinde durmayıp kaçtı. Polis, olay yerinde plakasını düşüren aracın kimliğine ulaşmaya çalışıyor.

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