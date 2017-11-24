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Spor

BeIN Sports dev ihaleyi kazandı!

beIN Sports, Şampiyonlar Ligi’nin yeni yayıncısı oldu

24 Kasım 2017 18:02

Şampiyonlar Ligi’nin yeni yayıncısı belli oldu. beIN Sports Şampiyonlar Ligi, 2018-2021 sezonlarının yeni yayıncısı oldu. Tivibu Spor’un UEFA ile yaptığı anlaşma bu sezon sonu itibarıyla sona eriyordu.

UEFA bu nedenle 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesi düzenledi. Türkiye’deki yayın haklarını kapsayan ihaleyi Süper Lig ve TFF 1. Lig’i de yayımlayan beIN Sports kazandı.

Digiturk’ü satın aldıktan sonra büyük yatırımlar yapan beIN Sports ihale için favori gösteriliyordu. UEFA yayın haklarını tek bir paket olarak veriyor. İhaleyi kazanan platform, sadece canlı TV yayınlarını değil, özetleri, turnuvaya özel video görüntüleri ve internet haklarını da satın almış oluyor.

 

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