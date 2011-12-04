T24 LogoT24 Logo
Magazin

Behzat Ç.'ye yeni bir isim daha katılıyor

Sıra dışı bir polisin maceralarını anlatan ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder...

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Sıra dışı bir polisin maceralarını anlatan ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, Ege Aydan, Fatih Artman, Ayça Eren gibi isimlerden kurulu kadro giderek genişliyor. Ahmet Uğurlu’nun Aziz karakteriyle katıldığı dizide Mine Tugay da narkotik bürodan Başkomiser Suna olarak ekrana gelecek. 

Bu haftaki bölümde Behzat Ç., Aziz’in parmağının neden kesildiğini anlayamaz. Aziz ise katilin kendisiyle bir meselesi olduğunu söyleyerek soruşturmaya dahil olmaya çalışmaktadır.

Bu sırada işkenceyle öldürülen Ömer’in bir uyuşturucu çetesiyle bağlantısı olduğu bilgisine ulaşan cinayet büro, narkotik büro başkomiseri Suna’yla beraber çalışmaya karar verir. Şule hastaneye dönmek istemez. Hiçbir şeyden haberi olmayan Şevket de Şule’nin Behzat Ç.’de kalması için ısrar eder. Şule’nin eve dönmesi Behzat Ç. ve kızının hem birbirleriyle hem de geçmişleriyle hesaplaşmalarını sağlayacaktır.










ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24