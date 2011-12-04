Behzat Ç.'ye yeni bir isim daha katılıyor

T24

Bu haftaki bölümde Behzat Ç., Aziz’in parmağının neden kesildiğini anlayamaz. Aziz ise katilin kendisiyle bir meselesi olduğunu söyleyerek soruşturmaya dahil olmaya çalışmaktadır.Bu sırada işkenceyle öldürülen Ömer’in bir uyuşturucu çetesiyle bağlantısı olduğu bilgisine ulaşan cinayet büro, narkotik büro başkomiseri Suna’yla beraber çalışmaya karar verir. Şule hastaneye dönmek istemez. Hiçbir şeyden haberi olmayan Şevket de Şule’nin Behzat Ç.’de kalması için ısrar eder. Şule’nin eve dönmesi Behzat Ç. ve kızının hem birbirleriyle hem de geçmişleriyle hesaplaşmalarını sağlayacaktır.