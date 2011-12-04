Behzat Ç.'ye yeni bir isim daha katılıyor

T24 - Sıra dışı bir polisin maceralarını anlatan ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, Ege Aydan, Fatih Artman, Ayça Eren gibi isimlerden kurulu kadro giderek genişliyor. Ahmet Uğurlu’nun Aziz karakteriyle katıldığı dizide Mine Tugay da narkotik bürodan Başkomiser Suna olarak ekrana gelecek.
Bu haftaki bölümde Behzat Ç., Aziz’in parmağının neden kesildiğini anlayamaz. Aziz ise katilin kendisiyle bir meselesi olduğunu söyleyerek soruşturmaya dahil olmaya çalışmaktadır.
Bu sırada işkenceyle öldürülen Ömer’in bir uyuşturucu çetesiyle bağlantısı olduğu bilgisine ulaşan cinayet büro, narkotik büro başkomiseri Suna’yla beraber çalışmaya karar verir. Şule hastaneye dönmek istemez. Hiçbir şeyden haberi olmayan Şevket de Şule’nin Behzat Ç.’de kalması için ısrar eder. Şule’nin eve dönmesi Behzat Ç. ve kızının hem birbirleriyle hem de geçmişleriyle hesaplaşmalarını sağlayacaktır.