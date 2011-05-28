Behzat Ç'ye RTÜK'ten ceza!

T24

Kadın programlarından çocuklar da şikâyetçi

RTÜK, kararını, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde yayınlanamaz” ilkesine dayandırdı. Bu ceza ardından dizinin 20.00 olan yayın saatinin 22.00 sonrasına çekilmesi gündemde. RTÜK, “Canlı Para” adlı bilgi yarışmasına katılan bir kadın yarışmacının küfürlü sözleri nedeniyle Show TV’ye de oybirliği ile uyarı cezası verdi. RTÜK cezayı “Türkçe, özellikleri ve kuralları bo zul ma dan, doğ ru, gü zel ve anlaşılır şekilde kullanılmalıdır. Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” ilkesine dayandırdı.Konya Meram Abdullah Aymaz İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, RTÜK’e mektup yazarak kadın programlarından şikâyetçi oldular. Çocuklar, RTÜK üyelerinden kadın programlarını denetim altına almalarını isteyerek şu taleplerde bulundular:Bazı programların kaldırılsın. Sırf kadınlar dedikodu dinleyecek diye biz çocuklar bir kenarda oturuyoruz.Televizyondaki kadın programlarının tam okul saatleriyle birlikte bitmesi ve başlaması lazım; çünkü okul dönüşü mutlaka o televizyon programlarını görüyoruz.Filmlerde kötü alışkanlıklar gösterilmesin. Haberlerde siyasiler daha güzel üsluplarla konuşsun.