Behzat Ç'ye rakip geliyor

T24 - Behzat Ç'ye rakip olacak bir dizi başlayacak. NTC Medya Show TV için "Karakol" isimli diziye imza atacak.



Hürriyet'in haberine göre, yönetmenliğini genç kuşağın başarılı isimlerinden Onur Tan'ın üstlendiği dizide başrolü Ertan Saban canlandıracak. Saban, Behzat Ç.'den de sert bir komiser olan Reşat rolüne can verecek. Saban, özel timin başında ve iki çocuk babası olarak kamera karşısına geçecek.



Dizinin oyuncu kadrosunda Seda Akman, Zeynep Eronat, Ekin Türkmen, Müge Boz, Mustafa Avkıran, Mahir İpek, Levent Özdilek, Güray Kip rol alacak.



Dizide Akman devriye ekibi Ayşe, Eronat Cinayet Masası polisi Leyla, Türkmen hayat kadını Songül, Boz devriye polis memuru Nesrin, Avkıran Asayiş Büro Amiri Metin, İpek ile Özdilek polis müfettişini canlandıracak.





