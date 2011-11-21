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Behzat Ç.'ye iki yıl hapis tehlikesi

Behzat Ç, karakteriyle oynadığı dizide ‘özel güvenlik görevlilerine hakaret ettiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, iki yıl hapi

21 Kasım 2011 02:00


T24 - Behzat Ç, karakteriyle oynadığı dizide ‘özel güvenlik görevlilerine hakaret ettiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatılan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, iki yıl hapis tehlikesiyle karşı karşıya.


Behzat Ç. isimli TV dizisinin 9 Ocak 2011 tarihli bölümünde, Beşikçioğlu senaryo gereği, özel güvenlik görevlisinin yanağına hafif tokat atarak “Bütün malları da güvenlik yapıyorlar” demişti. Bu sözler, özel güvenlik görevlilerini kızdırmıştı. Kars’ta yaşayan bir güvenlik görevlisi de Kars Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.


Savcılık, sanatçıya ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlattı. Ankara Adliyesi’ne giderek ifade veren Beşikçioğlu, soruşturma nedeniyle şaşkın olduğunu anlatarak, “Senaryoda yazılanları söyledim. Dizinin formatı gereği bazen küfürlü konuşuluyor” dedi.


Beşikçioğlu’nun talimatla alınan ifadesi Kars Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılık dava açarsa, Beşikçioğlu ‘hakaret’ suçundan iki yıla kadar hapisle yargılacak.



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