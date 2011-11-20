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Yaşam

Behzat Ç.'ye dizideki replik için dava açtılar!

Erdal Beşikçioğlu, bir güvenlik görevlisinin şikâyeti üzerine dizideki “Bütün malları da güvenlik yapıyorlar” repliğinden dolayı ifade verdi.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Erdal Beşikçioğlu, bir güvenlik görevlisinin şikâyeti üzerine dizideki “Bütün malları da güvenlik yapıyorlar” repliğinden dolayı ifade verdi.



Star Televizyonu’nda yayınlanan “Behzat Ç.” dizininin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, 9 Ocak’ta yayınlanan bölümündeki bir sözü nedeniyle ifade verdi. Bu bölümde Behzat Ç., özel güvenlik görevlisinin yanağına hafif bir tokat atarak, “Bütün malları da güvenlik yapıyorlar” dedi.



Kars’tan şikâyet geldi


Bu sözler üzerine Kars’ta bir güvenlik görevlisi, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla Beşikçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, dizinin çekildiği Ankara’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı göndererek, sanatçının talimatla ifadesinin alınmasını istedi.



Senaristler yazdı


Ankara Adliyesi’nde önceki gün Basın Suçları Savcısı Nadi Türkaslan’a “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Beşikçioğlu şöyle dedi: “Senaristler ne yazdıysa onu söyledim. O sözü de bütün güvenlik görevlilerine değil, o sahnedeki güvenlik görevlisine söyledim. Bütün güvenlikçileri hedef almadım.”

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