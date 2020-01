'Behzat Ç.'ye Balyoz'dan sen mi bahsettin?'

T24

Behzat Ç. dizisinin pazar günü yayınlanan 48. bölümünde transeksüel bireylere yönelik ayrımcı uygulamalarıyla gündeme gelen Balyoz Ekibi, dün gece dizide rol alan trans hakları aktivisti Selay'ı durdurup "Behzat Ç.'ye Balyoz'dan kim bahsetti" diye sordu. Bianet'in kaosgl.org'tan aktardığı habere göre Selay, Balyoz ekibinin Hoşdere Caddesi'nde önünü kestiğini anlattı:"Balyoz Ekibi' dün gece Hoşdere Caddesi'nde önümü kesti. Sonra 'Sağa çekin ben yanınıza geliyorum' dedim. Arabamı, arabalarının yanına çektim. Şakayla karışık beni tehdit ettiler. 'Behzat Ç.'ye Balyoz'dan kim bahsetti' diye sordular. Ben de 'İçinizde çürük elmalar yok mu?' dedim. 'Biz şimdiye kadar böyle bir şey mi yaptık' diye sordular. Ben de 'isterseniz Ankara'daki bütün transların tanıklıklarını sizinle paylaşabilirim. Trans kadınlara yaptığınız işkence ve kötü muameleyi ve transları nerelere attığınızı hepimiz biliyoruz' dedim."Pembe Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buse Kılıçkaya da dernek üyelerinden polisin kötü muamelelerine ilişkin şikayetlerinin devam ettiğini dile getirdi:"Emniyet Müdürlüğü Balyoz'un varlığı hep inkar etti. Balyoz Ekibi'nin asayişe bağlı bir ekip olduğu biliniyor ve trans bireylerin her alanda karşılarına çıkabiliyorlar. Behzat Ç.'de bu durum gündeme geldi. Öncesinde Balyoz'un yaptığı uygulamalar şöyleydi, kişileri çöplüklere ya da güvenli olmayan yerlere atılıyorlardı. "Artık trans bireyler örgütlü bir şekilde mücadele ettikleri için Balyoz'un işkencesi şekil değiştirdi. 'Kabahatler Kanunu'na dayandırılarak trans bireylere para cezaları yazılmaya başlandı. Bunun yanında Balyoz Ekibi trans bireyleri suçlu olarak gösteriyor ve hiçbir zaman translara saldıran transfobik saldırganlara ya da 'Eryaman Çetesi' gibi çetelere karşı bir şey yapmıyor."Balyoz Ekibi'nin kurulması 15 Ağustos 2001'de "Travestilere Balyoz Timi" başlığıyla haber olmuştu. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber şöyleydi:Ankara Emniyet Müdürlüğü, olay çıkaran ve polis ekiplerine saldıran travestilere karşı özel bir ekip oluşturdu. “Balyoz Timi” adı verilen özel birimde görev yapacak personelin tamamı, Uzakdoğu sporlarında uzman.“Balyoz Timi”nde görev yapacak olan 20 polis, 2 komiser, bir başkomiser ve bir emniyet amirinin tekvando, judo, karate gibi sporlarda yakın dövüş uzmanı oldukları bildirildi. Balyoz Timi’nde görev alan personel, travestileri etkisiz hale getirmek için biber gazı içeren sprey dahil olmak üzere her türlü donanıma sahip olacak. “Balyoz Timi”, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce atanan Hasan Yücesan’ın, başkentin ana caddelerinde olay çıkaran ve mahalle sakinlerini rahatsız eden travestilere karşı Asayiş Şube Müdürlüğü’nden özel bir çalışma istemesi üzerine oluştu. Ankara Emniyet Müdürü Hasan Yücesan, travestilerin gözaltına alınmamak için zaman zaman polise ve ekip otolarına saldırdığını belirterek, özel ekibin bu açıdan çok işlerine yarayacağını söyledi.Özel ekip, bir amir yönetiminde iki vardiya halinde, geç saatlere kadar devriye görevi yapacak. “Balyoz Timi”, kapkaç olaylarına ve bar-pavyon tarzı içkili yerlerde meydana gelecek olaylara da müdahale edecek. Emniyet Müdürü Yücesan, “Ekip çok iyi eğitilmiş aklı başında çocuklardan oluşuyor. Kendi alanlarıyla ilgili meslektaşlarının istediği her türlü asayiş olayına müdahale edebilecekler” diye konuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara’da polise kayıtlı olan 250 travestinin 110’nun barlarda ve çeşitli eğlence merkezlerinde, diğerlerinin ise ticaret dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştığını bildirdi. Emniyet yetkilileri, sayıları zaman zaman değişen 40-50 travestinin de sokak ve caddelerde bekleyerek müşteri aradığını, bazen duran araçlara zorla binmeye çalıştıklarını, bazen de kendilerine ait özel otomobillerle müşteri bulmak için trafiğin tıkanmasına sebep olduklarını belirtti.