Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes'ten trafik kazası itirafı: Teslim oluyorum, keşke ben ölseydim

Yazar ve senarist Emrah Serbes, 22 Eylül'de İzmir-Aydın otobanında meydana gelen ve aynı aileden iki kişinin öldüğü kazada sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten bir mektup yazarak sosyal medyada paylaştı. Serbes ardından İzmir'de savcılığa giderek teslim oldu.

Kazanın sorumluluğunu, Serbes'in kaza sırasında yanında bulunan arkadaşı Kenan Doğru üstlenmişti.

Kenan Doğru şu an cezaevinde bulunuyor.

Emrah Serbes ise el yazısıyla kaleme aldığı mektubun fotoğrafını sosyal medyada "Teslim oluyorum. İtirafımdır" notuyla paylaştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ayhan Özçelik (59) ve kızı Zeynep Özçelik (16) yaşamlarını yitirmiş, anne Nilgün Özçelik (51) ise ağır yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı.

Mektupta kazanın nasıl yaşandığını anlatan Serbes, kaza sonrası yerde yatan genç kızı görünce kendisini kaybettiğini ve şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemediğini belirtti.

Serbes, "Kazayı yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır" yazdı.

"Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir" diyen Serbes'in itiraf mektubu şöyle devam etti:

"...Ama aradan günler geçtikçe bu vicdani sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Keşke bu kazada ben ölseydim...

"Hayatı boyunca haktan, hukuktan, adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için bir azap olacak. Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın."

Emrah erbes mektubunda kazanın hemen ardından diğer araçtakilere yardım etmeye çalıştıklarını, 112 Acil Servisi aradıklarını ancak ambulansın çok geç geldiğini de belirtti.

Serbes mektuptan önceki son Twitter paylaşımını, kazanın yaşandığı günden bir önceki gün yapmıştı.

Kazaya karışan Chevrolet Camaro model aracın, 36 yaşındaki Emrah Serbes'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Serbes kaza anını ise şöyle anlattı:

"Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım. Ama çarpışmanın önüne geçemedim.

"Bariyerleri aşarak üç-dört takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemi nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza esnasında yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğu ile birlikte aracın sun roof'undan çıktık ve diğer aracın yanına gittik."

Emrah Serbes, bu açıklamayı yaptıktan sonra İzmir Torbalı Adliyesi'ne gelerek savcılığa teslim oldu. Doğan Haber Ajansı, Serbes'in savcılıktaki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Basılı 7 kitabı bulunan Serbes, Behzat Ç. polisiye dizisinin 10 bölüm senaristliğini yapmıştı.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm filminin senaryosu da Serbes'e ait.