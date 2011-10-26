Behzat Ç.’nin ilk gişe geliri depremzedeye

T24 - “Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm” filminin ilk günkü gişe gelirinin Van’daki depremzedelere gideceği açıklandı.



Televizyon dizisi “Behzat Ç.”nin sinema versiyonu “Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm” galası İstinye Park Sinemaları’nda yapıldı.



Terör olayları ve Van depremi nedeniyle galaya gelenlere siyah kurdela dağıtıldı.



Vatan gazetesinin haberine göre; Erdal Beşikçioğlu “Adam Film üzerine düşeni yapacaktır. Gösterimin yapılacağı ilk gün gişe gelirlerinin kendi üzerine düşen payını bağışlayacaktır. Bunlar Van’daki depremde zarar gören ailelere gönderilecek” diye konuştu.



Galanın bu dönemde yapılmasına getirilen eleştirilere üzüldüğünü belirten Beşikçioğlu “Ertelemeyi düşündük, ancak ortada bir ürün var ve biz de bu ürünü göstermeye geldik, eğlenmeye gelmedik” dedi.