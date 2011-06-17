Behzat Ç'den Cansu Dere'ye veto

T24 - Bu yaz çekilecek olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin sinema filminde Cansu Dere’nin oynayacağının açıklanması dizinin fanatiklerini kızdırdı.



Dizinin, sinema filminin çekimleri başlamadan tartışmalar başladı. Filmde Cansu Dere’nin rol alacağının açıklanması üzerine dizinin fanatikleri sanal âlemde ayaklandı.



Dizi reytingler yüzünden yayından kaldırılacakken internette örgütlenerek dizinin devamını sağlayan fanatikler Dere’yi veto etti!



Habertürk'ün haberine göre; filmde bir istihbarat ajanını canlandıracağı öğrenilen Dere’nin oyunculuğunu beğenmediklerini belirten fanatikler, film vizyona girdiğinde protesto edecekler.



Sırf gişe kaygısı nedeniyle Dere’nin filmin kadrosuna katılmasının doğru olmadığını belirten Behzat Ç. fanatikleri, “Oyunculuk ve güzellik konusunda Cansu Dere’den çok daha iyileri var” diyerek tepki gösteriyor.







