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Aile Bakanı Şahin Behzat Ç.'nin aşkını 'uygunsuz' buldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ’İki çocuk annesi olarak, kadını ikincileştiren ve şiddeti artıran bu dizilerden şahsi olarak da rahatsızım’ dedi.

09 Mart 2012 17:45

 

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Star TV’de yayınlanan Behzat Ç. adlı diziden şikayetçi olduğunu belirterek, ''Türk ailesinin temeline dinamit konuluyor. Bir savcı ile bir emniyetçi nikâhsız bir şekilde birlikte yaşıyor'' dedi.
 
Gazeteport'ta yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulunda kadına şiddet yasası ele alınırken konuşan MHP Tekirdağ milletvekili Bülent Belen ‘’ Behzat Ç. Adlı dizide, Türk ailesinin temeline dinamit konuluyor. Bir savcı ile bir emniyetçi nikâhsız bir şekilde birlikte yaşıyor ve emniyet görevlisi, savcı rolündeki bayana karşı çok sert davranıyor, kadını aşağılayıcı sözler ve davranışlarda bulunuyor’’ dedi.
 
Bülent Belen, Behzat Ç. gibi birçok dizide ‘’Maço Erkek’’ karakterinin bulunduğunu belirterek RTÜK nezdinden önlem alınmasını istedi. Aile Bakanı Fatma Şahin ise, Belen’in eleştirilerine katılarak şunları söyledi:
 
"Behzat Ç gibi kadını ikincileştiren, şiddeti artıran, kadının cinselliğini öne çıkaran dizilerle ilgili, yüksek oranda şikâyet var. Ben de 2 çocuk annesi olarak bu dizilerden, kadını ikincileştiren  ve şiddeti artıran dizilerden şahsi olarak da rahatsızım. RTÜK, şikâyete bağlı bir süreçle çalışıyor. Ya seyretmeyeceğiz ya da şikâyet mekanizmasını güçlendireceğiz.’’

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