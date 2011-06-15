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Behzat Ç'de oynayamayacak

Star TV'nin polisiye dizisi 'Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç.'nin filminde oynayacak olan Engin Altan Düzyatan kadrodan çıktı.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Star TV'nin polisiye dizisi 'Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç.'nin filminde oynayacak olan Engin Altan Düzyatan kadrodan çıktı. 

Emrah Serbes'in 'Behzat Ç. Son Hafriyat' romanından yola çıkılarak çekilecek filmin kadrosunda dizi ekibinin dışında son dönemde sunuculuğunu yaptığı 'Canlı Para' yarışmasıyla gündemde olan Engin Altan Düzyatan da olacaktı.  



Filmin yönetmenliğini yapacak olan Serdar Akar da konuk olduğu bir programda, Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere dizinin tüm kadrosunun yer alacağı filmin çekimlerinin bu ay başında başlayacağını duyurmuştu. 

Ancak Düzyatan, daha önce söz verdiği 'Behzat Ç.'de, aynı tarihlerde 'Anadolu Kartalları'nın çekimlerinde olacağı için oynayamayacak. 

Oyuncu beyazperdede son olarak başrolü Berrak Tüzünataç ile paylaştığı 'Bir Avuç Deniz' filmiyle yer almıştı.


















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