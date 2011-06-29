'Behzat Ç.'de gelecek sezon neler olacak?

T24 - 'Behzat Ç.'nin yeni sezonunda seyirciyi neler bekliyor? Filmi diziden farklı mı olacak? Dizinin yaratıcıları ipuçlarını anlattı...





Bu yılın en çok ilgi gören yapımlarından 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' pazar akşamı ekrana gelen sezon finaliyle herkesi ters köşeye yatırdı. Dizinin film versiyonuysa yolda.

Milliyet gazetesine konuşan senaristler Ercan Mehmet Erdem, Emrah Serbes, genel yönetmen Serdar Akar ve başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu sezon finalini, yeni sezon sürprizlerini anlattı.

Bundan sonra izleyiciyi neler bekliyor? Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem, “İlk sezon Behzat kızının katilinin peşinden koştu. Şimdi Şule’yle ilişkisi üzerinde duracağız” diyor. Diziye kaynaklık eden kitabın yazarı, senarist Emrah Serbes ise, çekimlerine hemen başlanan ‘Behzat Ç.’ filmine ilişkin ipuçları veriyor: “Yalın ama sert bir film olacak.”

Dizinin genel yönetmeni Serdar Akar ve başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’na gelince: Serdar Akar, filmin diziyle paralellikler taşıyacağını söylüyor; yeni sezondaysa sürprizler olacağının müjdesini veriyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun söyledikleriyse az ve öz: “Ben Behzat Ç.’nin yerinde olsam, böyle bir durumda sanırım kafama sıkardım.”



'Behzat Ç.'yle Şule'nin ilişkisi üzerinde duracağız'

Ercan Mehmet Erdem

* Aldığımız tepkiler seyircinin beklentisini karşıladığımızı gösteriyor.

* Şule karakterini ilk bölümlerden düşünmüştük, planlı bir final oldu. Birinci sezon Behzat’ın kızının katilini aramasıyla geçti. Yıllar önce birlikte olduğu Mine'den bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı. Şimdi Şule'yle ilişkisi üzerinde duracağız.



“Behzat Ç.'nin yerinde olsam kafama sıkardım"

Erdal Beşikçioğlu

* Sezon finalimizi ekip olarak hep beraber izledik ve sonrasında gayet güzel tepkiler aldık.

* Senaryo beni şaşırtmadı, başından beri biliyorduk. Buna göre 38 bölüm çektik ve tüm kurgu ona göre gelişti.

* Nejat İşler’le karşılıklı oynamak çok keyifli.

* Ben Behzat Ç.’nin yerinde olsam, böyle bir durum karşısında sanırım kafama sıkardım.

* Film çekimlerine devam ediyoruz. Yoğun ve keyifli gidiyor.



"Final bölümü alkol tüketimini artırmış"

Emrah Serbes

* Film çekimleri için Ankara'dayım, o gün Güvenpark sahnelerini çekimini seyrediyor-dum. Bir koşuşturmaca içinde seyrettik sezon finalini. Olumlu tepkiler geldi. İnsanlar kendilerini Behzat Ç.'nin yerine koyup üzülmüşler, alkol tüketiminde artış olmuş.

* Ercan'la uzun süredir beraber çalışıyoruz. Senaryonun sevk ve idaresinin onda olması beni rahatlatıyor. Ben tavsiyelerde bulunuyorum genel gidişat ve karakterler hakkında, 10 bölümde bir de yazıyorum.

* Filmin hikayesini, benim ‘Son Hafriyat’ romanımı temel alarak oluşturduk. Yeni karakterler var tabii. Sosyopatlar var, güzel kızlar var. Hikayesini yalın bir şekilde anlatan, sert bir film olacak kanaatindeyim.



"Dizi ve film birbirini destekleyecek"

Serdar Akar

* Bizlere ulaşan seyircilerimiz ve yakınlarımızın büyük çoğunluğu çok fazla duygulandıklarını ve özellikle senaryonun bir seneye yayılan bir şekilde, harika bir kurguyla tasarlanmış olmasından çok etkilendiklerini söylüyorlar. Sezon boyunca cevabı merak edilen tüm açmazlara sezon finalinde cevaplar verdik ve çoğunluğu tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Tüm teknik ekip, oyuncularımız ve bizler böylesine güzel tepkilerden dolayı çok mutluyuz ve çok gurur duyuyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum ve tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz.

* Ercüment Çözer karakteri diziye devam edecek. Seyircilerimizin bir yandan dizinin karakterlerini ve onların hikayelerini takip ederken, bir yandan da yeni karakterlerin oluşturacakları sürprizleri çok seveceklerine inanıyoruz. Bu yeni karakterlerin dizimize koşut bir şekilde devam etmesi için çalışmalar yapıyoruz.

* Mümkün olabildiği kadar gerçekçi bir çerçeveyle oluşturmaya çalıştığımız dizimizin yeni sezon bölümlerinde tabii ki gerçek yaşamın zaten barındırdığı sırlar ve sürprizler de göreceksiniz.

* Film çekimlerimiz de çok iyi gidiyor. Yoğun bir tempoyla azimle çalışıyoruz. Bizi en fazla tatmin eden şey aldığımız olumlu tepkiler.

* Hikaye, diziyle paralellikler taşıyacak. Hikayemiz kendi içerisinde dizi ve film arasında çelişkiler barındırmayacak. Aksine birbirini destekleyen ve devam ettiren olay örgüleri tasarlıyoruz.

* Dizide olmayan ama filmde karşımıza çıkacak karakterlerimiz de olacak ve bu karakterler seyircilerimize sürprizler sunacak.