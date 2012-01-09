'Behzat Ç.' yayından mı kaldırıldı?

T24

Dizinin yazarı Emrah Serbes'in twitter'dan "Behzat Ç. yayından kaldırıldı" şeklinde bir tweet attığı, ardından da sildiği öne sürüldü. İnci Sözlük'ten yayılan bu bilgi önce büyük bir şaşkınlık ardından da tepki seline dönüştü. Bir anda twitter'da #behzatcyedokunma başlıklı kampanya başlatıldı ve hızla yayıldı. Bir süre sonra Emrah Serbes konuya twitter'dan açıklık getirmak zorunda kaldı.İnci Sözlükçülerin twitter'da yaptıkları photoshop numarası ile kendisinin ağzından böyle bir espri yapıldığını açıklayan Serbes, şu esprili yanıtı verdi: "'Behzat Ç. yayından kaldırıldı' diye yazıp sildiğim söylenen tweet fotomontajdır. Yapanlar İncici olduğu için şukularını verdim o ayrı..."