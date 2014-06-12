'Behzat Ç.'nin aralarında bulunduğu sanatçılara uyuşturucu operasyonu

Ankara ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik Ankara merkezli bir operasyon düzenledi. Aralarında "Behzat Ç." dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu 10’un üzerinde kişi “uyuşturucu madde kullanmak" veya "uyuşturucu madde satmak” suçundan gözaltına alındı. Beşikçioğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden altısı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Bürosu'nda görevli savcı Abdulvahap Yaren tarafından yapılan sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildi.

Serbest bırakılan isimler arasında Erdal Beşikçioğlu, Ayhan Berk Hakman, "Kaçak" dizisi oyuncularından Kağan Urgancıoğlu ve Fatih Katırcı yer aldı. Beşikçioğlu, ifadesinde "esrar maddesi kullandığını ancak satış yapmadığını" anlattı.

"Uyuşturucu ticareti" yapmak suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında ise Ferhat Aktaş, Eray Başçoban, Selim Ünlü ve "Tatar Ramazan" dizisinde “Abdurahman Çavuş” rolünü oynayan Umut Karadağ, set ekibinden Salih Tolga Tosun, Görkem Türkeş çıkarıldıkları Ankara Nöbetçi 23. Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgulandı.

Alınan bilgiye göre, sanatçılar "uyuşturucu partisi düzenlemek", "uyuşturucu temin etmek", “uyuşturucu madde kullanmak” ile suçlanırken, set ekibinden gözaltına alınan isimler de “uyuşturucu alımına aracılık etmek”, “uyuşturucu tacirleri ile bağlantıyı kurmak” ile suçlandılar.

"Uyuşturucu temin edip aktarmak"la suçlanan sanatçı Umut Karadağ, savunmasında "Kimseye uyuşturucu temin etmediğini, kendisinin ikinci evliliğinden sonra ara ara psikolojik bunalımlardan dolayı hint keneviri (esrar) kullandığını" anlattı. Karadağ mahkemedeki sorgusunun ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılırken "uyuşturucu tacirliği" ile suçlanan Ferhat Aktaş ve Eray Başçoban tutuklanarak cezaevine gönderildi.