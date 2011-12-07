Behzat Ç. tutuklu öğrenciler için saçlarını kesecek

T24



'Akbaba' da eylemde



Aralık saat 13.30'da Eğitim-Sen Ankara Üniversiteler Şubesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bir eylem düzenleyecek. Eylemde Eğitim-Sen üyesi üniversite mensupları, 9 Aralık Hopa Davasının Duruşması'na katılacaklarını ve öğrenciler tahliye olana değin Ankara Adliyesi'nin önünde bekleyeceklerini açıklayacak.Bianet'ten Cenk Yiğiter'en haberine göre, basın açıklamasının ardından tutuklu öğrenciler ve arkadaşları ile dayanışma içerisinde olduklarını göstermek amacıyla, öğretim elemanları ve eyleme destek olmaya gelen yazar ve sanatçılar da saçlarını kestirecek. Bu saçlar üniversite mensuplarının yazdıkları mektuplar ile birlikte bir zarfa konulacak ve öğrencilere iletilmek üzere bir gün süre ile bekletilecek.Behzat Ç. dizisinde Akbaba'yı canlandıran Berkan Şal ve Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncuları da eyleme destek verecek, saçlarını öğrenciler için kesecekler. Ardından Eğitim-Sen'li üniversiteliler Cebeci Kampüsü'nü oda oda dolaşarak, ders ve jürileri dolayısıyla eyleme gelemeyen üniversite mensuplarından da bir tutam saç kesecek ve tüm üniversiteyi 9 Aralık günü görülecek olan Hopa Davası Duruşması'na davet edecekler.Eğitim-Sen'li üniversite mensupları, öğrenci arkadaşlarına mektuplarını elden, doğrudan doğruya ve yüz yüze vermek istiyorlar. "Öğrencilerimizin mektup adresleri cezaevleri olmamalıydı" diyorlar. "Öğrencilere yazdığımız mektupları cezaevlerine yollamak istemiyoruz; biz öğrencilerimizi özledik, bir üç ay beş ay daha bekleyecek halimiz yok. Bizim saçlarının bir tek teline kıyamadığımız öğrencilerimizin yeri işkencehaneler, koğuşlar, tecrit hücreleri değildir; dersliklerdir, amfilerdir, kütüphanelerdir, üniversitelerdir " diyor. Eylem çağrısının ardından gelen isimsiz bir mektup da tutuklu öğrencilere ilerilecek.