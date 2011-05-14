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Kültür-Sanat

'Behzat Ç. savcıya kadınlığını hissettiriyor'

Behzat Ç.'nin Savcı Esra'sı Canan Ergüder, ''Behzat Ç. savcıya kadınlığını hissettiriyor' diyor.

14 Mayıs 2011 03:00

T24- Bu yılın en önemli dizilerinden Behzat Ç.'nin Savcı Esra'sı Canan Ergüder, ''Behzat Ç. savcıya kadınlığını hissettiriyor'' diyor.

 



Behzat Ç.'de Savcı Esra'yı canlandıran Canan Ergüder, Radikal gazetesine verdiği röportajda, 'Savcı Behzat'ın nesinin seviyor?' sorusunu da yanıtladı:

Savcı Esra, kadınlığını hissetmek istiyor. Başladığımız noktada savcının gidişatı belli değildi. Sonra bazı şeyler seçtim ve kimseye sormadan yön verdim karakterime. Bir anda sevilen bir karakter oldu savcı. Bir boşanma geçiriyor ve o noktaya kadar iş anlamında görüyoruz savcıyı. İdealist, bazı kayıplar yaşamış hayatta. Derinine inilmedi, bir tek boşandığını gösterdik.

Ben şöyle yorumladım; kadınlığını tekrar hissetmesi. Bence kadınların Behzat Ç.’yi sevmesinin sebeplerinden biri insanlara kadınlığını hissettiren bir tarzı olması. Sadece seks objesi olarak bakmıyor, farklı detaylara takılıyor. Evet, kabadayı olabilir, kullandığı kelimeler istediğimiz gibi olmayabilir ama daha samimiyet içeren tepkiler verdiği için kadınlar etkileniyor Behzat Ç.’den. Savcı Esra da etkileniyor.

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