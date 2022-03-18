'Behzat Ç.' karakteri izinsiz olarak kitap kapağında kullanılmıştı; Erdal Beşikçioğlu tazminat davasını kazandı

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu hayat verdiği 'Behzat Ç.' karakterini 'Kahramanın Yolculuğu-Mitik Erkeklik ve Suç Draması' isimli kitabın kapağında izinsiz kullandığı gerekçesiyle Bilgi Üniversitesi'nin Bilgi İletişim Grubu şirketine açtığı 55 bin liralık tazminat davasını kazandı.

‘Bergen’ filmindeki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Erdal Beşikçioğlu, avukatları Aydın Kurban, Ahu Savaşkan ve Gülşah Atalar aracılığıyla 5 yıl önce Bilgi Üniversitesi’nin Bilgi İletişim Grubu şirketinin yayımladığı ve yazarı Volkan Yücel olan ‘Kahramanın Yolculuğu-Mitik Erkeklik ve Suç Draması’ isimli kitabın kapağında ve 83. sayfasında oyuncunun fotoğrafını izin almadan kullandığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde izin alınmadan kullanılan fotoğrafların Erdal Beşikçioğlu’nu üzdüğünü ve manevi haklarının ihlal edildiği belirtildi.

“Akademik gaye için kullanıldı”

Bilgi Üniversitesi’nin Bilgi İletişim Grubu şirketi avukatı ise, fotoğrafın eser niteliğinde olmadığını, akademik gaye için kullanılması maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını, davacının toplum içindeki içtimai hayatı dikkate alınarak akademik gaye için kullanıldığından davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

“Muhalif-olitik açıdan kamuya mal olmuş”

Kapak fotoğrafının sadece popüler bir sanatçı fotoğrafı olmadığını belirten kitabın yazarı sosyolog Volkan Yücel ise, muhalif, politik ve kamuoyunda tartışmalı bir karakterdeki icracı sanatçının resmi olduğunu ve kitabın basılı bir doktora tezi niteliğinde, tamamen eğitim ve öğretim amaçlı hazırlandığını söylemişti.

“Kitap bilimsel amaçlı”

Kitabın devlet tarafından TÜBİTAK bursuyla desteklendiğini, YÖK sitesinden ücretsiz ve doğrudan indirilen doktora tezi niteliğinde ve tamamen eğitim amaçlı bir akademik metin olduğunu savunan Volkan Yücel, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin her bastığı kitapta sadece 500 civarında satış yaptığını ve kullanımın bilimsel amaçlı olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, yazarın asıl amacının akademik bir çalışma meydana getirmek olduğu hususunu değerlendirerek tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

“Fotoğraf reklam amaçlı kitap kapağı yapıldı”

Kararı istinaf eden Erdal Beşikçioğlu'’un avukatı Aydın Kurban, davaya konu kitapta kullanılan fotoğrafının eser olduğunu, bu fotoğrafın davacı Erdal Beşikçioğlu’nun gerçek kişi görüntüsünden farklı bir tipleme olmadığını belirtti.

Kitapta fotoğrafının kullanılması Beşikçioğlu’nun muvafakatine bağlı olduğunu belirten Aydın Kurban dilekçesinde, “Ünlü kişilerin fotoğraflarını kullanarak bir kitabın kapağı yapıp o kitabı ticaret mecrasına koyup satmak suretiyle ticari kazanç elde etmek hukuka aykırılık teşkil eder. Kitap eğitim ve öğretim amaçlı değildir ve para ile satılmaktadır. Fotoğraf sadece kitap içinde değil kitabın kapağı da yapılarak kitabın tanıtımı ve reklamı niteliğinde kullanılmıştır” dedi.

İstinaf Mahkemesi: Fotoğraf izinsiz kullanıldı

İstinaf talebini inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, bilirkişi raporları ve delilleri değerlendirerek, Erdal Beşikçioğlu’nun fotoğrafının izinsiz kullanımı nedeniyle 40 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminatı Bilgi İletişim Grubu ve yazar Volkan Yücel’in ödemesine karar verdi.