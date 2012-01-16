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Behzat Ç. hayranlarını şaşırttı

Pazar gecesi klasiği Behzat Ç. dünkü bölümünde hayranlarına ters köşe yaptı...

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Behzat Ç. senaryosuyla herkesi beklenilenden farklı gelişmeleriyle şaşırtırken, kesik parmak cinayetinde seri katilin kim olduğu konusunda dizinin senaristleri yine ters köşe yaptı.

Star TV'de pazar akşamları yayınlanan Behzat Ç.  dün akşam sevenlerinin karşısına yeni bölümüyle çıktı. 



Dizinin 2.sezonunun başında kesik parmak cinayetlerini işleyen seri katilin sırrı ortaya çıktı. Dizinin hayranları kesik parmak cinayetindeki seri katilin emekli polis Aziz olduğunu zannederken, seri katilin Narkotik komiseri Suna olduğu gerçeğinin ortaya çıkması dizinin fanlarını şaşkına çevirdi.


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