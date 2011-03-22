Behzat Ç. Harun ile Hayalet'i Melih Gökçek'e gönderdi

T24 - 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin yönetmeni ve oyuncuları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i makamında ziyaret etti.



Gökçek, dizinin yapımcısı Tarkan Karlıdağ, yönetmeni Doğan Ümet Karaca ile oyunculardan Berkan Şal (Hayalet), Fatih Artman (Harun) ile Kurumsal İletişim Kordinatörü Velhan Çantay'dan oluşan ekibi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ankara'da çekilen dizilerin sayısının artmasından memnun olduklarını ifade eden Gökçek, “Bu dizilerin özellikle Ankara'nın tanıtımı noktasında çok büyük faydası oluyor. Onun için biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ne olursa olsun elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.



Gökçek, dizinin yapımcısı Karlıdağ'dan dizide büyükşehir belediyesinin park ve bahçeleri ile rekreasyon alanlarının kullanılmasını isteyerek, “Dev rekreasyon alanlarımız var dizide bu alanlar kullanılabilir. Çocuklu bir senaryonuz olursa Harikalar Diyarı'nı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görsel zenginlik açısından Altınpark, Gölbaşı ve Dikmen Vadisi kullanılabilir” diye konuştu.

Dizinin yapımcısı Tarkan Karlıdağ da, dizinin çekimlerinin haziran ayı ortalarına kadar devam edeceğini, Gökçek'in söylediği alanların da çekimlerde kullanılabileceğini söyledi.

Ankara'da şu an çekilen beş dizi olduğunu anlatan Karlıdağ, kendilerinin Behzat Ç'nin ardından Ankara ile ilgili bir dönem dizisi daha çekmek istediklerini, bununla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Karlıdağ, şunları kaydetti:



“Ankara'nın geçmişine ait bir hikaye olacak. Biraz Hacettepespor Kulübü'nün kuruluşuyla ilgili bir hikaye. Mor Menekşeler adı altında projeyi yazdırdık. bu verimli iş birliğini bu projeyle de sürdürmek istiyoruz. Dizide Ankara'nın çehresinin değişimiyle alakalı. Hacettepe biraz kabadayılar semti olduğu için, biraz onların üzerinden 'Bir Zamanlar Amerika' filmi havasında olacak. 3 arkadaşın yükseliş hikayesi anlatılacak. Arka planda ise sosyo ekonomik olarak Türkiye'nin yükselişi, gelişimi merkezden, Ankara'dan anlatılacak. biliyorsunuz bu tür dönem filmleri genelde İstanbul'dan anlatılıyor.” Karlıdağ, bir gazetecinin dizide Gökçek'in de yer alıp almayacağı yönündeki sorusu üzerine de “Biz teklif ettik, başkanım da değerlendireceğini söyledi” dedi.





