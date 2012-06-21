'Behzat Ç. hacca gitsin, 3 çocuk yapsın, TOKİ'den ev alsın'

Özgür Mumcu

(Radikal - 21 Haziran 2012)

Behzat Ç. kendine gel!

Alkolizme mütemayil, amirleriyle ve otoriteyle ilişkileri sorunlu, standart kural ve prosedürlerin dışına çıkan, kadınlarla gel-gitli bir ilişkisi olan, zamanında bir travma yaşamış ve bununla yüzleşememiş polis ya da dedektif tiplemesi edebiyat, sinema ve televizyonda çok yaygın. Bunlar da genel olarak iyi kurgulanmışlar ve kötü kurgulanmışlar olarak ikiye ayrılır. Fena da olmazlar çoğu zaman. Sadece polisiye muammayı değil, o muammayı çözmek peşinde koşanın zihnindeki muammaları da takip etmek imkânı sunar. Tarihi neredeyse polisiyenin tarihi kadar eski olan bu polis/dedektif karakteri memleketimizde yasaklanmak üzeredir. İşte RTÜK’ün buyruğu:

“Rol model olan Behzat Ç. ile cinayet büro elemanları, Savcı Esra, Behzat’ın ağabeyi ve başka karakterlerin de hemen her yaşam kesitinde, barda, meyhanede, evde, apartmanda, sokakta, üzüntülüyken, sevinçliyken, hatta bazen görevleri sırasında bile alkol aldıkları ve küfürlü konuştukları” belirlendi. RTÜK, “senaryoya katkı sağlamayacak bu görüntülerin, kanıksanacağına dikkat çekti.”

Böyle buyuran RTÜK, bir de diziye 273 bin lira ceza kesiverdi.

Daha önce Tekirdağ MHP Milletvekili Bülent Belen, Behzat Ç.’yi Meclis’e taşımış ve dizideki ‘alkol kullanımı, evlilik dışı ilişkiler, Türk aile yapısı ve devleti temsil eden görevlilere yakışmayan davranışlar hakkında hangi tedbirlere başvurulduğunu’ sormuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise bu soru üzerine dizinin ‘dikkatle takip edildiğini’ söylemişti. İşte o dikkatli izlemenin neticesi bu ağır para cezasıyla gelmiş oldu.

Yine daha önce bir polis memurunun bir savcıyla nikâhsız beraberliğine memleket olarak kafa takılmış ve çift biraz da bu baskıdan olsa gerek evlenivermişti.

RTÜK’ün, boş zamanı çok olduğu anlaşılan milletvekillerinin ve Bülent Arınç’ın tam saha baskısı bu şekilde devam ederse Behzat Ç. içkiyi ve küfretmeyi de bırakacak gibi görünüyor. Oldu olacak tövbekâr olup hacca gitse ve hacı Behzat Ç. olarak suç dünyasının üzerine mübarek bir kâbus gibi çökse de fena olmayabilir.

Memleket olarak bu kurgu karakterin peşini o kadar kolay bırakmamalıyız. Bayramda büyüklerinin elini öpmezse de ceza gelmeli. Hatta bir süre sonra, yani dizi birkaç sene daha devam ederse Behzat Ç. ve eşinin geleceği hakkında da RTÜK, Arınç vs. söz sahibi olmalıdır.

Mesela bu taze evliler derhal çocuk yapmalıdır. Yapılmazsa ceza.

Para çarçur edilmemeli, biriktirilip TOKİ’den ev alınmalıdır. Alınmazsa ceza.

Siyasi meselelere zaten asla girilmemeli, suçlular edebiyle yakalanmalı, gömlekler ütülü, tırnaklar temiz, ayakkabılar cilalı olmalıdır.

Zamanla bütün senaristler de RTÜK memurları arasından tayin edilmelidir. Son verdiği kararda RTÜK hangi görüntülerin ‘senaryoya katkı sağlayacağını’ hangilerinin sağlamayacağını tespit etmiş bulunmaktadır. Bu uzmanlık ve yetenek sadece ceza kesmek için kullanılmamalı, RTÜK dizi de çekmelidir.

Dizilerdeki her polis, evli, üç çocuk babası, namazında niyazında olmalı ve zinhar küfretmemeli.

RTÜK’ün bu haklı uyarı ve cezasından sonra geç de olsa ben de uyandım ve iyi bir muhbir vatandaş olarak dizileri bu gözle izleyecek ve gerekli makamlara gerektiği zamanda vaziyeti bildireceğim. Herkese tavsiye ederim. Bu kutsal görev sadece MHP Tekirdağ Milletvekili’ne, Bülent Arınç’a ya da RTÜK uzmanlarına bırakılmayacak kadar önemlidir.