Behzat Ç. görevinden istifa etti!

“Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç.” adlı dizideki “Behzat Ç.” rolüyle bir fenomen haline gelen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu yaklaşık 20 yıldır görev yaptığı Devlet Tiyatroları’ndan (DT) istifa etti.

DT Genel Müdürlüğü’nün Beşikçioğlu’nun istifasını işleme koymak istemediği belirtilirken, Ankara DT Müdür Yardımcısı Ahmet Burak Bacınoğlu’nun da dün görevden alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile Ankara DT Müdürlüğü arasında, “mart ayı oyun programı” nedeniyle geçen günlerde tartışma çıktı. Tartışmanın nedeninin, Beşikçioğlu’nun Ankara DT’de yaklaşık 5 yıldır oynadığı ve biletleri karaborsaya düşen “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyunun mart ayı programında “cumartesi günü suare, pazar günü matine” şeklinde düzenlenmesine itiraz etmesi sonucu yaşandığı dile getirildi.

Öte yandan Ankara DT Müdür Yardımcısı Ahmet Burak Bacınoğlu’nun DT Genel Müdürü Lemi Bilgin tarafından önceki gün görevden alındığı öğrenildi.

Ancak DT Genel Müdürlüğü yetkilileri Bacınoğlu’nun daha önce söz konusu görevden “yorulduğu” gerekçesiyle istifa etmek istediği, Genel Müdür Lemi Bilgin’in de bu gerekçeyle Bacınoğlu’nu görevden aldığı, Bacınoğlu’nun görevden alınmasının Beşikçioğlu’nun istifasıyla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdüler.