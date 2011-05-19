Behzat Ç. filminin çekimleri başlıyor

T24- Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ve yönetmeni Serdar Akar, filmin 15 gün sonra çekileceği müjdesini verdi.



NTV Spor'un programlarından biri olan Not Defteri, bu hafta fenomen haline gelen isimleri ağırladı.

Behzat Ç. rolüyle son dönemin popüler oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ve 'Gemide', 'Dar alanda Kısa Paslaşmalar', 'Barda' gibi filmlerin yönetmenliğini de yapmış olan Serdar Akar, Fuat Akdağ’ın sunduğu ve Rıdvan Dilmen’in keyifli sohbetiyle katıldığı "Not Defteri" programında sohbetleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Serdar Akar ve Rıdvan Dilmen'in beraber çalıştıkları "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" filminin set arkasından anıları stüdyoyu kahkahalara boğarken ünlü yönetmen Akar, Behzat Ç. hayranlarına da bir müjde verdi. Akar, 15 gün içerisinde Behzat Ç'nin filmine başlayacaklarını söyledi.

Programın sürprizlerinden biri de Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'dı. Erdal Beşikçioğlu'nun aynı zamanda akrabası olan İlhan Cavcav, Behzat Ç'yi her maça çağırırken "Ayağın uğurlu geliyor" dedi. Tecrübeli aktör de Gençlerbirliği taraftarını daha fazla tribünlerde görmek istedikleri mesajını verirken gelenlerin de takımlarını daha coşkulu desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Gençlerbirliği taraftarı olduğunu açıklayan Beşikçioğlu Fenerbahçe'ye de övgüler yağdırdı. Alex'in bir efsane olduğunun altını çizen ünlü oyuncu "Fenerbahçe şu an olabildiğince olgun bir durumda. Alex de hiç olmadığı kadar hırslı" dedi. Behzat Ç. Arda hakkında ise "Arda için çok üzülüyorum. Çok üzerine gidiyorlar. Bu da onun konsantrasyonunu azaltıyor" şeklinde konuştu.