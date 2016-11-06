Behzat Ç. ekranlara dönüyor

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu bir dönem televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Behzat Ç.'nin yeniden çekileceğini söyledi. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na konuşan Erdal Beşikçioğlu, “Behzat Ç.”yi de ocak ayında tekrar çekeceksiniz değil mi?" sorusuna "Niyetimiz var. Kanal D’nin dijital platformu Blu TV’yle bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Onlar da çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız, izleyici de. Umarım telifiyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Ben oynamaktan keyif alırım" yanıtını verdi.

Cengiz Semercioğlu'nun Erdal Beşikçioğlu'yla yaptığı söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

Bu yoğun tempo içinde televizyona zaman ayırabilecek misin?

- Valla ben televizyona zaman ayırırım da televizyon bana zaman ayırır mı onu bilmiyorum.



“Beyaz Gölge”nin yerli versiyonu “Efsane” dizisinde rol alacağın söylendi...

- Evet, o projeyi yapacağız gibi gözüküyor. Konuşuyoruz hâlâ. Henüz elle tutulur hale gelmiş değil ama yol alacağız gibi gözüküyor.



Sen sıcak baktın mı peki hikayeye?

- Güzel bir hikaye, yönetmeni de iyi... Ben sıcak baktığımı söyledim...



Bir Oksimoronun Hikayesi ne oldu?

- Çok güzel bir hikayeydi ama seneye kaldı. Bu sezon ben üçüncü bir karakterde kendimi sahnede görmeye tahammül edemem, seyirci hiç edemez.



“Behzat Ç.”yi de ocak ayında tekrar çekeceksiniz değil mi?

- Niyetimiz var. Kanal D’nin dijital platformu Blu TV’yle bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Onlar da çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız, izleyici de. Umarım telifiyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Ben oynamaktan keyif alırım.



“Behzat Ç.”yi herkes kadar sen de sevdin değil mi?

- Sevilmeyecek karakter değil ki... Şahane ve çok da güzel yazılmış bir karakter. Bir roman uyarlaması olduğu için detayları çok fazla olan bir karakter. O yüzden o sularda yüzmek şahaneydi.

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