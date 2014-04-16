T24 LogoT24 Logo
Magazin

Behzat Ç. ekranlara '7 Şubat' dizisi ile dönüyor

Komiser Behzat karakteri ile Fenomen olan Erdal Beşikçioğlu yeni dizisiyle izleyiciyi ters köşeye yatırmaya hazırlanıyor

16 Nisan 2014 12:03

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nde canlandırdığı Komiser Behzat karakteri fenomen olan Erdal Beşikçioğlu, yeni rolüyle hayranlarını şaşırtacak. Beşikçioğlu, ‘7 Şubat’ adlı dizide bir mafya babasını canlandıracak.

 

Senaryoları beğenmedi

 

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide canlandırdığı Komiser Behzat karakteri fenomen olan, daha sonra gelen onlarca teklifi, senaryoları beğenmediği için geri çeviren Beşikçioğlu aradığı rolü buldu. Habertürk'te yer alan habere göre Beşikçioğlu, Kurtlar Vadisi ekibinden ayrılan senarist Bahadır Özdener’in yazdığı ‘7 Şubat’ adlı dizide bir mafya babasını canlandıracak. Özdener’in güçlükle ikna ettiği Beşikçioğlu, yeni rolüyle Behzat Ç. hayranlarını ters köşeye yatıracak. (Habertürk-Zafer Akbaş)

 

ETİKETLER

behzat ç7 şubat dizisikurtlar vadisiankaramafya babası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24