Behzat Ç. ekranlara '7 Şubat' dizisi ile dönüyor

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nde canlandırdığı Komiser Behzat karakteri fenomen olan Erdal Beşikçioğlu, yeni rolüyle hayranlarını şaşırtacak. Beşikçioğlu, ‘7 Şubat’ adlı dizide bir mafya babasını canlandıracak.

Senaryoları beğenmedi

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide canlandırdığı Komiser Behzat karakteri fenomen olan, daha sonra gelen onlarca teklifi, senaryoları beğenmediği için geri çeviren Beşikçioğlu aradığı rolü buldu. Habertürk'te yer alan habere göre Beşikçioğlu, Kurtlar Vadisi ekibinden ayrılan senarist Bahadır Özdener’in yazdığı ‘7 Şubat’ adlı dizide bir mafya babasını canlandıracak. Özdener’in güçlükle ikna ettiği Beşikçioğlu, yeni rolüyle Behzat Ç. hayranlarını ters köşeye yatıracak. (Habertürk-Zafer Akbaş)