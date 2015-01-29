Behzat Ç. devlet tiyatrosundan emekli oluyor

“Bir Ankara Polisiyesi: Behzat Ç.” adlı diziyle “fenomen” haline gelen Erdal Beşikçioğlu’nun Ankara Devlet Tiyatrosu’na (DT) emeklilik için dilekçe verdiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Beşikçioğlu’nun Ankara DT’de 2008 yılından bu yana sahnelediği ve bir dönem biletleri karaborsaya düşen “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyunun da haklarını satın aldığı, geçen yıl Ankara’da açtığı, bu yıl İstanbul’da da şubesinin açılacağı Tatbikat Sahnesi’nde izleyici ile buluşturacağı dile getirildi.

Beşikçioğlu, geçen yıl Ankara’da Tatbikat Sahnesi adı altında bir sahne açmıştı. Sahnede, geçen yıl 29 yılını hapishanede, 13 yılını da akıl hastanesinde geçiren Fransız aristokrat ve felsefe yazarı, erotik edebiyatın önemli yazarlarından Marquis de Sade’ın yaşamöyküsünü sahneye taşınmıştı. Söz konusu

oyun Ankaralı tiyatroseverlerin de beğenisini kazanırken, Beşikçioğlu bu yıl da aynı sahnede “Woyzeck Masalı” adlı oyunu yönetti.

Beşikçioğlu, İstanbul Etiler’de, Melodi Pasajı’nın içindeki Melodi Sineması’nı da şimdi Tatbikat İstanbul adıyla açmayı planlıyor. Mekânda tiyatro sahnesi için hazırlıklar sürerken, Beşikçioğlu’nun yıllardır emek verdiği Ankara DT’den emekli olmak için dilekçe verdiği de öğrenildi. Ayrıca Beşikçioğlu’nun, Ankara DT’de ilk kez 2008 yılında sahneye taşınan, Cem Emüler’in yönettiği ve bir dönem biletleri karaborsaya da düşen “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyunun haklarını aldığı ve mart ayından itibaren yeni hizmete girecek Tatbikat İstanbul’da sahneleyeceği belirtildi.