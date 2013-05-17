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Kültür-Sanat

Behzat Ç. bu akşam son kez ekranlarda

Ekranların fenomen polisiye dizisi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, heyecan dolu final bölümüyle bugün bitiyor

17 Mayıs 2013 14:59

Üç sezondur devam eden ve türk televizyon tarihine geçen Behzat Ç. dizisi bu akşam son bölümüyle ekranlara veda ediyor. Final bölümü saat 23.15'te STAR'da yayınlanacak.

Dizinin son bölümünde Behzat Ç., Şule'nin açığa çıkmasından  sonra büyük bir ikilem yaşamaktadır. Şule, yaptıklarının hesabını vermeye yaklaşmıştır ama Behzat Ç., kızını yalnız bırakmak istememektedir. Cinayet Büro, Behzat'ın durumdan haberdar olup olmadığını dahi bilmemektedir. Emre ise, Şule'nin yakalanması için son hamlesini gerçekleştirmek üzeredir.

Diğer yandan, Barbaros ve Muzaffer, yakalanmadan önce son ve büyük bir hamle yapmak üzere kolları sıvarmışlardır. Önlerinde büyük ama zorlu bir hesaplaşma vardır.

Behzat Ç., bir yandan Şule'yi korumaya çalışırken, diğer yandan Barbaros ve Muzaffer'i yakalamaya çalışacaktır. Behzat Ç., bütün bu koşuşturma içinde hiç beklemediği bir sona doğru ilerlemektedir.

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