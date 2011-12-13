'Behzat Ç. bir anti-kahramandır'



T24 - Çağnur Öztürk



Behzat Ç.’yi rahat bırakalım artık dedim ama bir türlü bırakılmıyor. Dün ise Yeşilay Genel Başkanı Av. Muharrem Balcı, Behzat Ç.’yi sert bir şekilde eleştirdi.



Peki Balcı neler diyor; “Elinden içki şişesi düşmeyen bir polisin kahraman olarak lanse edilmesi bir aymazlıktır”



“Elinden içki şişesi düşmeyen bir polisin kahraman olarak lanse edilmesi, toplumumuza örnek olarak sunulması tam bir aymazlıktır’’



“Sigara içen insan aydın sayılamaz. Bütün canlıların yaşam hakkı kutsaldır. Masum çocuklarının yaşam hakkına müdahale eden anne babaları bir kez daha düşünmeye davet ediyorum”



‘Elinden içki şişesi düşmeyen bir polisin kahraman olarak lanse edilmesi, toplumumuza örnek olarak sunulamaz, bu tam bir aymazlıktır. Böyle mi gençlere örnek oluyorlar?”



‘İzlediğiniz çizgi filmlerde dünyayı ele geçirmeye çalışan sanal bir canavara karşı sanal bir kahraman mücadele ediyor. Peki bu çizgi filmlerde neden çocukların gerçek düşmanı olan sigara, alkol üreticileri gösterilmiyor? Her gün binlerce insanın ölmesine neden olan onlar değil mi? Küçücük çocukları hedef alanlar onlar değil mi? Bunların bütün bir insanlığı köleleştirmeyi hedeflediğini göstermek lazım”



Öncelikle şöyle Behzat Ç. bir kahraman değil anti-kahramandır. Anti-kahraman ise, amaçları ve kişiliği alışılan kahramanların tam zıttı olan başkarakterdir.



Olumsuz özellikleri mevcuttur yani. Kahramanlar gibi görevlerini başarıyla yaparlar ama izledikleri yol farklıdır. Örnek olma, rol model misyonları yoktur, katharsis yaşatmayabilir. Senarist Emrah Serbes, Behzat Ç’yi şöyle tanımlıyor; ‘İşini, sadece işini iyi yapmak isteyen biri olarak. Fantastik diyemeyiz belki ama bazı özellikleriyle insanın olmak isteyebileceği biri olabilir.



Behzat Ç.’ye özenilebilir, keşke ben de böyle arıza olsam, kimseyi takmasam denilebilir. Bir ahlak tanımı getirdiğini zannetmiyorum, bir vicdan tanımı getirebilir belki. Zulme sessiz kalmanın da zulme ortak olmak anlamına geldiğini hatırlatabilir insanlara. Yoksa işini iyi yapmak mühim değil,

o işi kimin için yaptığın mühim.’



Yani anti-kahraman bir ahlak tanımı getirmez. Dünya ve Türk Sineması’nda da birçok anti-kahraman örneği mevcuttur.



En önemlisi, altı kalınca çizilmesi gereken ise bu bir kurmacadır, kurmaca adı üstünde kurma, hayal kurma, hayal ürünü. RTÜK tarafından da gerekli önlemler alınıyor, kanalın ve yapımcı şirketin de özdenetimi bulunuyor. Müsterih olunuz…



Yapılması gereken dizilere, filmlere göre yaşayan bireyler olmamak, bilinçli olabilmek.

Bilinçli anne-babalar olmak. Kendi hayatınızın hakimi olabilmek.







