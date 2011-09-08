Behzat Ç. Altın Portakal'da!

T24

Jüri’ye Müjde Ar başkanlık edecek



Antalya Büyükşehir Belediyesi – Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen 48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması dalında yarışacak filmler açıklandı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı&AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, ulusal uzun metraj dalında 48. Altın Portakal’a başvuran 45 film arasından 13 filmin yarışmaya seçildiğini bildirdi. Yarışmaya hak kazanan 13 filmden 1 filmin yönetmeni kadın.Mahinur Ergun (yönetmen), Fide Motan (yönetmen), İlksen Başarır (yönetmen), Selda Çiçek (yönetmen-sanat yönetmeni), Prof. Dr. Ruken Öztürk (akademisyen), Ayşegül Çetin (yapımcı), Tuba Büyüküstün (oyuncu), Beste Bereket (Oyuncu) ve Nil Kural’dan (sinema yazarı) oluşan Ön Jüri'nin değerlendirmesi sonunda seçilen filmler şöyle:Serdar Akar - 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'Raşit Çelikezer - 'Can'Ramin Matin - 'Canavarlar Sofrası' (ilk film)Hüseyin Eleman - 'Fedakar' (ilk film)Çiğdem Vitrinel - 'Geriye Kalan' (ilk film)Hasan Tolga Pulat - 'Güzel Günler Göreceğiz' (ilk film)Egemen Sancak 'Hangi Fillm' (ilk film)Erdal Rahmi Hanay- 'Hicaz' (ilk film)Kenan Korkmaz - 'Lüks Otel' (ilk film)Ümit Ünal - 'Nar'Savaş Baykal - 'Öngörüye Ağıt'Shiar Abdi 'Yürüyüş' (ilk film)M.Caner Alper – Mehmet Binay - 'Zenne' (ilk film)Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın ana jürisine Müjde Ar başkanlık edecek. Jüride yer alan diğer isimler yönetmen Handan İpekçi, oyuncular Vahide Gördüm, Bergüzar Korel; yazarlar Ayşe Kulin, Yaşar Seyman; sanat yönetmeni Annie Geelmuyden Pertan, müzisyen ve oyuncu Şevval Sam, sinema eleştirmeni Melis Behlil, akademisyen Prof. Dr. Serpil Kırel ve Çiğdem Anad’ dan oluşuyor.8 – 14 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda birinci gelen film 350 bin TL ile ödüllendirilecek. En İyi İlk Film’e 50 bin TL verilecek. Uzun Metraj’da En İyi Yönetmen ödülü 50 bin; En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik ödüllleri 30’ar bin TL olarak belirlendi.Ödüller, 14 Ekim 2011’de düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.