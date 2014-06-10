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Kültür-Sanat

'Behzat Amir' bu sefer bir aşk öyküsünde...

Çiğdem Vitrinel ikinci uzun metrajlı filmi 'Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku'nun çekimlerine İstanbul'da başladı

10 Haziran 2014 13:04

Erdal Beşikçioğlu ile Sezin Akbaşoğulları "Behzat Ç."den sonra bu kez de Çiğdem Vitrinel'in çekimlerine bu hafta başlanan uzun metraj filmi "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku"da buluştu.

"Geriye Kalan" isimli filmiyle iki sene önce Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü alan Çiğdem Vitrinel ikinci uzun metrajlı filmi "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku"nun çekimlerine İstanbul'da başladı. 

İlhami Algör’ün aynı adlı romanından esinlenen filmin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ile Sezin Akbaşoğulları yer alıyor. İki oyuncu daha önce fenomen televizyon dizisi "Behzat Ç."de de karşılıklı rol almıştı. 

Filmin ana karakterlerinden yazar Arif’in aşkı ve kadınları anlamaya çalıştığı bir dönemde Müzeyyen’e rastlamasıyla, onun gizemli dünyasına yaptığı yolculuğun anlatıldığı filmde Harun Tekin, Hare Sürel, Derya Alabora, Ege Aydan, Kerem Atabeyoğlu, Erdinç Gülener ve Barış Yalçın da karşımızda olacak. 

Senaryosunu Çiğdem Vitrinel ve Ceyda Aşar’ın birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını Marsel Kalvo, görüntü yönetmenliğini ise Vedat Özdemir gerçekleştirecek. Filmin müzikleri ise Harun Tekin’e teslim.

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