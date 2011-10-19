Behruz Çinici hayata gözlerini yumdu

T24

1932 yılında İstanbul’da doğan Çinici, 1954 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1954-1961 yılları arasında aynı fakültenin Şehircilik Kürsüsü’nde asistan ve İTÜ Maçka Teknik Okulları’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk atölyesini 1954 yılında Ayhan Tayman’la birlikte İstanbul’da kurdu. 1956’da Enver Tokay, Hayati Tabanlıoğlu ve Ayhan Tayman ile birlikte katıldığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampusu Planlama Yarışması‘nda birinci oldu. Ankara Petrol Ofisi Yönetim Binası, Ankara Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Eminönü Çarşı Merkezi ve Ofis Kompleksi yarışmalarında birincilik ödüllerini kazandı. Bu projelerden DSİ Genel Müdürlüğü yapısı dışında tümü uygulandı. 1960’ta Altuğ Çinici’yle birlikte çalışmaya başlayan Behruz Çinici, 1961’de ODTÜ Kampusu yarışmasını kazanmalarının ardından 1962’de atölyesini Ankara’ya taşıdı. 1980’e kadar ağırlıklı olarak ODTÜ Kampusu yapılarını gerçekleştirdi. Ankara’da ülkenin ilk fen lisesinin projeleme ve uygulamasını da yapan Çinici, TBMM Halkla İlişkiler, Milletvekilleri Sitesi, TBMM Camisi ve Kitaplık Kompleksi’ni planladı, uygulamalarını yönetti. 1980’li yıllarda Ankara’daki atölyesinin yanı sıra İstanbul’da da bir atölye kuran Çinici, çalışmalarını ağırlıklı olarak burada sürdürdü. İstanbul’da pek çok bireysel yapının yanı sıra önemli projeleri arasında; Taksim Meydanı Uluslararası Yarışma Projesi (İkincilik ödülü, 1987) ve aynı yıllarda gerçekleştirilen Naciye Sultan Sitesi, Soyak Sitesi ve Salacak’da bir restorasyon projesi sayılabilir. Yurtdışında da çeşitli projeler gerçekleştiren Çinici, tasarım ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra özellikle Türkiye’de mimarlığa yönelik yasal ve yönetsel çerçevelerin oluşmasına katkılarıyla da ön plana çıktı. 1993’te Başbakanlık Şehircilik Mimarlık Başdanışmanlığı‘na atandı. 1981 yılında Fransız Mimarlar Odası tarafından “Sir Robert Matthew”, aynı yıl ODTÜ tarafından “Pritzker” ve ülke içinde ise “Atatürk” ödüllerine aday gösterildi. 1984 yılında Simavi Ödülü’nü, 1986 yılında TC İş Bankası Kent ve Mimarlık Ödülü’nü, 1991 yılında Türkiye Prefabrik Birliği Ödülü’nü kazanan Çinici, 1995 yılında TBMM Camisi ile Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü Can Çinici ile birlikte kazandı.