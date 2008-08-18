Behramoğlu’ndan ‘Rus Şiiri Antolojisi’

Şâir ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Ataol Behramoğlu'nun derleyip çevirdiği Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi, Rus şiirinin 19. yüzyıl sonlarından 1917 Devrimi'ne kadarki dönemi ile o dönemden günümüze uzanan sürecini kapsıyor. Bugüne dek başta Puşkin, Lermontov, Gorki ve Çehov olmak üzere çok sayıda Rus yazar ve şâirinin yapıtlarını dilimize kazandırmış olan Behramoğlu'nun, uzun yılların emeği sonucu hazırladığı bu modern Rus şiiri antolojisi, Rus şiirinin son yüz yılını olanca zenginliği ve renkliliğiyle yansıtıyor.



Bu antoloji, çağdaş Rus şiirinin serüvenini, farklı akımların en iyi örnekleriyle, ustaların en seçkin yapıtlarıyla izleme olanağı da sunuyor.Aleksandr Blok, Anna Ahmatova, Boris Pasternak, Osip Mandelştam, Marina Tsvetayeva, Vladimir Mayakovski, Sergey Yesenin, Bulat Okucava, Yevgeni Yevtuşenko, Andrey Vosnesenski, Yosif Brodski ve daha birçokları... Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi, 19. yüzyıl sonlarından günümüze uzanan yüz yıllık dönemde Rus şiirinin en seçkin şairlerinin en güzel şiirlerini sunuyor okurlara.



Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi, uzun yıllardır Rus edebiyatından çeviriler yapan şair Ataol Behramoğlu tarafından hazırlandı ve çevrildi. Dünya şiirinde her zaman saygın bir yeri olan modern Rus şiirini hemen tüm akımları, ustaları ve olanca zenginliğiyle yansıtan bu antolojide, Behramoğlu'nun Türkçesinden okuyacağınız şiirlerin, "şiiri en iyi şâirler çevirir" savını bir kez daha kanıtlıyor nitelikte.