Behlül ne yapsa popüler oluyor!

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Hey Travel Trends Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Bektaş, özel bir televizyon kanalında yer alan Aşk-ı Memnu dizisindeki geçen balayı gezisi için gemi inceleme sahnesinin misafirlerinin talebini ciddi oranda artırdığını belirterek, "Çağrı merkezimize gelen her üç telefondan biri bununla ilgiliydi" dedi.



Bektaş, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, son dönemde televizyon dizileri ile basında yer alan bazı tatil görüntülerinin, tatil sorgulamalarında yoğunluk yaşattığını ve geri dönüşleri ölçülebilir seviyede artırdığını söyledi.



Bektaş, özellikle Orhan Pamuk'un Hindistan'daki tatil görüntülerinin basın organlarında yer almasının, Hindistan turlarına ilgiyi artırdığını vurgulayarak, "O dönemde bize Hindistan turlarıyla ilgili dönüşler, sorgulamalar ciddi oranda yükseldi" dedi.



Özellikle Orhan Pamuk'un ilgisini çeken bir yerin, yazarı takip edenlerin dikkatini çektiğini, bu bağlamda, Hindistan sorgularının satışa da dönüştüğünü anlatan Bektaş, misafirlerin Hindistan turlarını tercih ettiklerini kaydetti.



Bir marka olarak Aşk-ı Memnu



Benzer bir durumu, Aşk-ı Memnu dizisindeki cruise gemisi inceleme sahnesinin ardından da yaşadıklarını ifade eden Bektaş, şu bilgileri verdi:



"Türkiye'de cruise turlarında en çok misafire ulaşan acente ve tur operatörlerinden biriyiz. Geçen haftalarda Aşk-ı Memnu dizisindeki balayı gezilerini gemiyle yapma kararı ve gemiyi inceleme sahnesi, bizim misafirlerimizin talebini ciddi oranda artırdı. Açıkçası dizinin hemen ertesi günlerinde birçok misafirimiz o gemiyi sordu. Bir dönem için çağrı merkezimize gelen her üç telefondan biri bununla ilgiliydi. Özellikle de genç kadınlar balayı turları için ciddi potansiyel artışı sağladı."



Celal Bektaş, cruiselarda gemilerin Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada satışa sunulduğu için, yerlerin dolduğunu ve Türkiye'ye yönlendirilen kontenjanların belli sayıda bulunduğunu dile getirerek, istenen anda gemiyle tura çıkmanın mümkün olmadığına dikkati çekti.



Balayı dönemi göz önünde bulundurulduğunda, misafirlerin daha önceden bu kararı almasını beklediklerini söyleyen Bektaş, "Her geri dönüşün satışa dönüşememesinin sebeplerinden biri de bu. Özellikle yakın bir zamanda yer bulmak çok mümkün olmuyor" diye konuştu.



Cruise rotaları

Bektaş, Türkiye'den gemi turlarında Yunan adalarını sıklıkla tercih ettiğini belirterek, Baltıklar, Norveç fiyortlarının yanı sıra Avrupa'da Ren ve Tuna, Rusya'da Volga ve Dinyeper'i de içeren nehir turlarının ilgi çektiğini kaydetti.



Gemi turlarına sorgulamalarına ilişkin olarak da Bektaş, "Sorgulamalar fiilen o anda satışa dönmese bile uzun vadede ilgiyi artırdığı için, pazarın genişlemesine ve doğru yönlendirmeyi alınca satışa dönüşmeye çok yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu. (cnntürk)