Behiye Aksoy huzurevinde yaşıyor

T24 - Adına düzenlenen geceye katılamayan ve oğlunun "Antalya'daki evde dinleniyor" dediği, alzheimer hastası Behiye Aksoy, 5 ay önce huzurevine yatırıldı.





Zeki Müren'le birlikte, sahnelerin bir dönem en parlak yıldızlarından biriydi, Behiye Aksoy... Gazinolar, onu transfer etmek için birbiriyle yarışırdı. Ancak o parlak günler çabuk geçti. Sahne ışıkları Behiye Aksoy için de söndü sonunda. Ardından alzheimer hastalığına yakalandı.

78 yaşına gelen, bir dönemin ünlü assolistine yardım sağlamak için, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Maslak TİM Center'da bir vefa gecesi düzenlendi... Gecede; Bülent Ersoy, Muazzez Abacı ve Sibel Can gibi ünlü isimler sahne aldı. Geceye katılan Aksoy'un oğlu Ahmet Kazım Aksoy, annesinin 1990'da Antalya'daki evinde inzivaya çekildiğini açıklamıştı.

10 yıldır alzheimer hastalığının pençesinde olan Behiye Aksoy, oğlu dışında kimseyi tanıyamadığı için geceye katılmak istememişti.



24 saat gözetimde

Ancak Behiye Aksoy'un 5 ay önce huzurevine geçtiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Şişli Nezih Huzurevi'nde düzenlenen bir moral gecesinde sahneye çıkan Gülbin Vardar, ünlü assolist Behiye Aksoy ile çektirdiği fotoğrafta görüldü ilk kez, Aksoy'un yeni adresi. Unutulmaz sanatçının kaldığı Nezih Huzurevi'nin, Acıbadem, Göztepe, Moda ve Yakacık semtlerinde de şubeleri bulunuyor. Nezih Huzurevi'nde yaşlılar ve ordu mensupları emekli maaşları karşılığında bakılıyor. Tam gün sağlık hizmeti verilen huzurevi sakinleri için konser, tiyatro oyunu gibi çeşitli sosyal aktiviteler de düzenleniyor. Şişli Nezih Huzurevi Müdürü Ahmet Demirbaş Behiye Aksoy'un durumu hakkında şu bilgileri verdi: "Behiye Hanım yaklaşık 5 aydır huzurevimizde kalıyor. Kendisi özel bir ambulans ile Antalya'daki yazlığından merkezimize geldi. Ailesi ve dostları her zaman yanında. Huzurevine terk edilmiş imajı doğru değildir. Alzheimer hastası olduğu için evde bakım yerine 24 saat doktor gözetiminde tutulması çok önemli. Behiye Hanım'ın evde iki bakıcısı varmış ancak buradaki tıbbi bakımı bulması mümkün değildi. Burada kendisi mutlu ve nezih bir hayat sürmektedir."



Zeki Müren'le yarışırdı

İstanbul'da, 19 Eylül 1933'te dünyaya gelen Behiye Aksoy, annesi ile halasının teşvikiyle ud ve piyano dersleri aldı. Ortaokulu bitirdikten sonra Ankara Radyosu sınavına girdi ve 200 kişi arasından seçildi. Maksim Gazinosu tarihinde Zeki Müren ile yarışan tek kadın olan Behiye Aksoy, platin rengi saçları, şık kostümleriyle hep kendinden bahsettirdi. Müziği bıraktığı 80'li yıllara kadar hep zirvede kaldı. Halil Aksoy ile olan evliliğinden Ahmet Kazım isminde bir oğlu oldu. Daha sonra Berker İnanoğlu ve Fahrettin Aslan'la evlenip ayrıldı.