Behice Boran'ın hayatı kitaplaştırıldı

T24- Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, Urfa Milletvekili, Sosyolog Doç. Dr. Behice Boran'ın 100. doğum yıldönümü anısına, yazıları, konuşmaları, söyleşileri ve savunmalarından oluşan üç ciltlik kitap hazırladı.

Sadece Behice Boran'ın siyasal ve kişisel tarihinin değil, dünyaya geldiği 1910'dan, hayata veda ettiği 1987'ye kadar geçen 77 yılda Türkiye'nin siyasal ve sosyal tarihinin de bir belgesi sayılabilecek eser, yarın başlayacak TÜYAP Kitap Fuarı 10. salonda, TÜSTAV standında

okurlarıyla buluşacak. Aynı salonda Behice Boran'ın hayatından kesitler sunan bir fotoğraf sergisi de yer alacak.

TÜSTAV tarafından Behice Boran kitabı ile ilgili olarak TÜYAP Kitap Fuarı'nda, iki de etkinlik gerçekleştirecek. 31 Ekim 2010 Pazar günü saat 12:00-13:00 arasında Karadeniz Salonu'nda düzenlenecek ilk etkinlikte Prof. Dr. Cem Eroğul, eleştirmen Semih Gümüş ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen, Boran'ın siyasal yol arkadaşlarından Abdurrahman Atalay, kitap üzerine söyleşecek.

Behice Boran Üzerine Araştırma, Kitap ve Belgesel Çalışmaları konulu panel de 3 Kasım 2010 Çarşamba günü saat 15:45’te Marmara Salonu'nda yapılacak. Panelde Behice Boran hakkında eser vermiş olan Gökhan Atılgan, Emel Koç, Güzella Bayındır, Soydan Keneş ve Kaya Özkaracalar konuşacak.