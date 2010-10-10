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Yaşam

BEHİCE BORAN, MEZARI BAŞINDA ANILDI İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2010 18:19

-BEHİCE BORAN, MEZARI BAŞINDA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Genel Başkanı Behice Boran, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı. Boran'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya gelen TİP'in eski üyeleri ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerinden oluşan grup, saygı duruşunda bulundu. Boran'ın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir isim olduğunu belirten yazar Rasih Nuri İleri, ''12 Eylül memlekete kabus gibi çöktü. Sendikalar dağıtıldı, sol kesimler dağıldı ve büyük çoğunluğu düşüncelerini sattı. Tüm bunlar yaşanırken Boran, direncini hiçbir zaman kaybetmeden mücadele etti. Eğer o vefat etmeseydi Türkiye'nin tarihi bambaşka olurdu'' şeklinde konuştu. Grup daha sonra sanatçı Rahmi Saltuk eşliğinde marşlar okuduktan sonra mezara karanfiller bırakarak dağıldı.

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