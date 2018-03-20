T24 LogoT24 Logo
Gündem

Behçet hastası eş katili, cezaevinde öldü

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da tartıştığı eşi Gizem Günay'ı (26) döverek öldürmekten hükümlü Behçet hastası, Gökhan Günay (29), cezaevinde yaşamını yitirdi

20 Mart 2018 18:02

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da tartıştığı eşi Gizem Günay\'ı (26) döverek öldürmekten hükümlü Behçet hastası, Gökhan Günay (29), cezaevinde yaşamını yitirdi.
Olay, 6 Ağustos 2016\'da, Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi Marmaris Bulvarı üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda kalorifer ateşleyicisi olan Gökhan Günay, gece evinde alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan Günay ile ev hanımı eşi Gizem Günay tartışmaya başladı. Sinirlenen Gökhan Günay, eşine tekme atıp, yumrukladı. Daha sonra mutfaktan eline geçirdiği sopayla eşine vurmaya devam etti. Sesleri duyan komşuları durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eşi tarafından dövülerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gizem Günay\'ı ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve dalağının patladığı belirlenen Gizem Günay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CEP TELEFONUNU GÖSTERMEDİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ
Olaydan sonra tutuklanan Gökhan Günay hakkında \'eşini kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini öne süren sanık, Gizem Günay ile cep telefonunu kendisine göstermemesi nedeniyle tartışmaya başladıklarını söyledi.Günay, kıskançlık hissine kapılarak eşine vurduğunu, pişman olduğunu belirterek, tahrik indirimi istedi. Ağır tahrik indimi uygulanan Gökhan Günay, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde bulunan Gökhan Günay, dün yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak hastaneye getirildiğinde öldüğü belirlendi. Günay\'ın bir süredir Behçet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLAGizem GünayBehçetGökhan GünayOlayAğustosMenteşeOrhaniye Mahallesi Marmaris BulvarıApartmandaGünayGeceninSinirlenen Gökhan GünayDahaSesleriAcil ServisMuğla Sıtkı KoçmanEğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24