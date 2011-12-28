Behçet Aysan şiir Ödülü Tozan Alkan’a





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - Türk Tabipleri Birliği tarafından Sivas’ta yakılarak öldürülen şair Dr. Behçet Aysan anısına verilen ‘BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ’NÜ bu yıl, Tozan Alkan’ın “Sana Şehir Gelecek” isimli yapıtı kazandı.



Şiirlerini yoğun ve dingin söyleyiş ile insancıl bir öz üzerinde temellendirmesi nedeniyle oy birliği ile Alkan’a verilen ödülün seçici kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Zeynep Oral, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan, Emin Özdemir ve Ahmet Telli’den oluşuyor.



Aynı zamanda yazar ve çevirmen Erdoğan Alkan’ın oğlu olan TOZAN ALKAN 1963 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde okudu. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde öğretim görevlisi olan şairin aynı zamanda çevirileri de bulunuyor.

