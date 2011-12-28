T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Behçet Aysan şiir Ödülü Tozan Alkan’a

Şair Dr. Behçet Aysan anısına verilen ‘BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ’NÜ bu yıl, Tozan Alkan’ın “Sana Şehir Gelecek” isimli yapıtı kazandı

28 Aralık 2011 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - Türk Tabipleri Birliği tarafından Sivas’ta yakılarak öldürülen şair Dr. Behçet Aysan anısına verilen ‘BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ’NÜ bu yıl, Tozan Alkan’ın “Sana Şehir Gelecek” isimli yapıtı kazandı.


Şiirlerini yoğun ve dingin söyleyiş ile insancıl bir öz üzerinde temellendirmesi nedeniyle oy birliği ile Alkan’a verilen ödülün seçici kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Zeynep Oral, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan, Emin Özdemir ve Ahmet Telli’den oluşuyor.  


Aynı zamanda yazar ve çevirmen Erdoğan Alkan’ın oğlu olan TOZAN ALKAN 1963 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde okudu. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde öğretim görevlisi olan şairin aynı zamanda çevirileri de bulunuyor.
 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24