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Kültür-Sanat

Behçet Aysan Şiir Ödülü Alper Beşe’ye verildi

"Put" adlı çalışmasının ödüle layık görüldüğü Beşe'nin bir de öykü kitabı bulunuyor

29 Ekim 2015 15:25

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü bu yıl Alper Beşe aldı. Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Zeynep Oral, Cevat Çapan, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi ve Ahmet Telli’den oluşan seçici kurul Alper Beşe’nin “Put” adlı dosyasını ödüle değer buldu.

Yapılan değerlendirmede, “şairin dosyasında, Türkçe’nin şiirsel birikimini soluyarak bu havayı kendine özgü imgelere dönüştürmüş; sözsel değerleri güncel ve tarihsel boyutlarıyla şiirin dokusuna ağdırmıştır” denildi.

Ödülü alan şair Alper Beşe 1983 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Şu an aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi. İlk öykü kitabı “Birtakım Tuhaflıklar” ile Yaşar Nabi Nayır Ödülü’nü alan Beşe’nin “Gecikmeli” adında bir de öykü kitabı var.

TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü, Aralık başında düzenlenen bir törenle sahibine verilecek.

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