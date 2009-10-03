Begüm'ün annesi işten çıkarıldı!

Yüksek dozda uyuşturucu enjekte edip yaşamını yitiren Begüm Veral’ın annesi Yeşim Argun zor günler geçiriyor.



23 yaşındaki kızının ölümünün ardından TV programlarına çıkıp gençlere ve anne-babalara uyarılarda bulunan Argun kendini uyuşturucu ile mücadeleye adamıştı. Ancak bu isteği yarım kaldı. Çünkü özel bir kolejde bale dersi verdiği öğrencilerin velileri Argun’un TV’ye çıkmasından rahatsız olup okul yönetimine “Çocuklarımıza kötü örnek oluyor” diye şikayette bulundu. Şikayetçi velilerin sayısı artınca okul yönetimi çareyi Argun’un işine son vermekte buldu. Kararı bugün öğrendiğini belirten anne Yeşim Argun, VATAN’a şunları söyledi: “Velilerden birileri gidip ’Bzim çocuğumuz bu öğretmeni devamlı TV’de izliyor, bu kadın kötü örnek oluyor’gibi şeyler söylüyorlar. Bu bakış açısındaki velilerin çocuklarına ben ne verebilirim ki zaten. Aynı durumda ben olsaydım, öğretmenim ’Çocuğum ölmüş, şunlara dikkat edin’ dese o bunu eğitim amaçlı kullanırdım. O kadar kıt beyinlerle çalışıyor ve yaşıyoruz ki. Ben olsam bundan faydalanır, çocuğuma ’Bunu yeme, içme. Öğretmeninizin kızı yemiş, ona kötü bir şeyler yapmışlar’diye konuşurdum. Annem dün akşam kalp krizi geçirdi. Çok zorlanıyoruz, katlanamıyoruz.”