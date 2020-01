BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI: YETENEKLERİNİZİ KEŞFEDİN DEĞERLERİNİZİ BULUN VE KENDİ HAYATINIZIN LİDERİ OLUN

Haber: Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü\'nün düzenlediği \'Liderlik Zirvesi 2017\'nin kapanışında konuşan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, öğrencilere \"Sizler bizlerin, Türkiye\'nin geleceğisiniz. Okullarınızdan mezun olacak, hayallerinizin peşinde yeni hayatlar kuracaksınız. Gitmek istediğiniz yeri hayal edeceksiniz, yüzünüzü o yöne çevirip yola çıkacaksınız. Özünüzü tanıyın! Yeteneklerinizi keşfedin değerlerinizi bulun ve kendi hayatinizin lideri olun. Değerlerinize önce kendiniz için sahip çıkın\" dedi.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü\'nün düzenlediği \'Liderlik Zirvesi 2017\'nin kapanış konuşmasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi Oditoryumu\'nda gerçekleştirilen zirvede konuşan Begümhan Doğan Faralyalı, İstanbul Üniversitesi gibi önemli ve köklü bir üniversitede öğrencilerle birlikte olmaktan dolmayı çok mutlu olduğunu söyledi, hayatta kendisi için çok önemli olduğuna inandığı 3 konudan bahsetti.

\"KENDİ HAYATINIZIN LİDERİ OLUN\"

\"Lider nasıl olmalıdır diye sıkça konuşuyoruz. Peki lider kimdir? İlla çok sayıda insan yönetene mi lider demeliyiz?\" diye başladığı konuşmada Begümhan Doğan Faralyalı ilk olarak \"Kendi hayatınızın lideri olun\" dedi ve bu yolda kendi potansiyelini ve değerlerini keşfetmenin, kendi özüne yapacakları yolculuğun ve buna göre bir yaşam seçmenin önemini şu sözlerle vurguladı: \"Bence biz hayatımızı, önce kendimizi yönetmekle başlamalıyız ve kendi hayatımızın lideri olmalıyız. Kendi hayatımızın lideri olmak için de çok önemli iki şey yapmak lazım. Birincisi kendi yeteneklerimizi keşfetmek. Sizler kendi yeteneklerinizin farkında mısınız? Ne yaparken mutlu olduğunuzu, neyin gerçekten sizin doğal halinizin olabileceğini sorguladınız mı? Kendi yeteneklerinizi biliyor musunuz? Bu çok önemli.\"

\"HEPİMİZİN KENDİNE ÖZGÜ YETENEKLERİ VAR\"

\'Salyangozlar mahallesinde büyüyen bir kelebek\' ile eğitimci - yazar Ken Robinson \'un \'The Element\' adlı kitabında geçen Gillian Lynne isimli bir kadının hikayelerinden bahseden Faralyalı, \"Birinci hikayede kelebek kendi mutsuzluğu sonucu bir içsel yolculuğa çıkıp gerçekten hayatı çile doluyken \'ne yaparken mutluyum\' sorularını sorup kendi yeteneğini keşfetti. Diğerinde ise bir doktorun sayesinde Gillian\'ın yetenekleri ortaya çıktı. Hepimizin kendine özgü yetenekleri var. Bazı şeyleri yaparken daha iyiyiz. Bunları fark etmek bence gerçekten çok önemli, kendi hayatının lideri olmak için önemli adımlardan biri. Peki diğer adım ne? Kendi değerlerimizi fark etmek. Dünyada şu an en önemli meselelerden biri depresyon, hızla artıyor. Bence depresyon özünden uzak bireylerin anlam arayışı. Kendi öz değerlerine değil de annem, babam, öğretmenim, toplum hangi değerlere önem veriyor. Onları düşünüp olara göre yaşamaya çalışan bireyler bence kayıp hayatlara ve mutsuz yaşamlara sahip oluyorlar \" dedi.

\"BİRLİKTE BAŞARMAK\"

Begümhan Doğan Faralyalı dikkat çekmek istediği ikinci konunun ise \'Birlikte Başarmayı\' başarabilmek olduğunu belirterek, \"Bize yıllarca tek başına büyük işler başarmış yalnız kovboy hikâyeleri anlattılar. Çocukken dinlediğimiz hikayelerin, filmlerin çoğu da süper yetenekleri olan kahramanların iyilik hikayeleri... Bugün dünyanın geldiği durum belli, sorunlar çok karmaşık. Bu sorunlar tek başına üstün yetenekli insanların çözebileceği sorunlar değil. Bu sorunları, ancak birlikte çalışmayı, başarmayı başarabilecek işbirlikçi takımlar çözebilir. Ülkelerin eğitim seviyelerini ölçmek için yapılan bir araştırma var; PİSA. 15 yaşındakilerin takım çalışması becerisinde, Türkiye OECD ülkeleri arasında sonuncu. Bu gerçekten üzücü bir tablo. Bu konuda yol kat etmeliyiz. Sizler takım oyuncusu olmayı, birlikte başarmayı başarabilmeye dikkat edin. \"Tabii birlikte başarma kültürünü oluşturabilen liderler de bence geçen yüzyılın liderlerinden farklı\" diyen Begümhan Doğan Faralyalı, \"Geçen yüzyıl, başkalarının göremediğini gören, insanların tutkuyla kendisini izlemesini sağlayan, yalnız karar veren, karizmatik liderlerin yüzyılı idi ama yeni yüzyıl ise birlikte tartışan, birlikte karar veren, birlikte hayata geçiren, birlikte uçmayı başarabilen egosu küçük, kalbi büyük, vicdanlı ve donanımlı, değer odaklı, içten dışa yasayan liderlerin yüzyılı\" ifadesini kullandı.

\"HAYAL KURUN\"

Üçüncü çok önemli olduğuna inandığı şeyin ise \'Hayal etmek\' olduğunu ifade eden Faralyalı \"Her güzel şey bir hayal ile başlıyor. Hayal etmeyen bir Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisine hiçbir zaman giremez. Hayal etmeyen bir toplum, bir kisi büyük başarılar yakalayamaz. Biraz önce değerlerden bahsettik. Örneğin bizim toplumumuzda gerçekçi olmak, ayaklarımızın yere basması önemli bir değerdir. Düşünün bir kız çocuğu \'Baba ben bilim insanı olmak, yepyeni şeyler keşfetmek istiyorum\' dese babası ne der? \'Kızım sana mı kaldı yeni bir şeyler keşfetmek ayakların yere bassın\' der. Bunu değiştirmeliyiz. Hayal edebilmeli, hayal etmeyi teşvik etmeliyiz... Tabii \'her hayal her zaman başarıya ulaşacaktır\' diye bir şey yok. Her zaman zorluklar, kötü niyetli gruplar var olacak ve hayallerimizin önüne geçmeye çalışacak ama Bernard Shaw\'un çok güzel bir sözünü hatırlatmak istiyorum. \'Hiç düş kırıklığına uğramayanlar hiç umut beslememiş olanlardır\' Başarısız olmaktan korkmayın. Ve başarısızlıkları bir yük değil, çantamızda taşıdığımız, daha iyiye giden yolda bize yol gösterecek birer tecrübe olarak görebilmeliyiz\" diye konuştu.

Begümhan Doğan Faralyalı sözlerini şöyle tamamladı:

\"Her daim hayallerinizi besleyecek insanlar bulun, onlardan güç alın. Zor zamanlarınızda bile size sizi hatırlatacak, hayallerinizden uzaklaşmanıza mani olacak gruplar, dostluklar, camialar kurun. Yol gösterenleriniz, akıl hocalarınız, kutup yıldızlarınız olsun ve onlarla konuşun. Yahya Kemal\'in dediği gibi, insan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Sizler bizlerin, Türkiye\'nin geleceğisiniz. Okullarınızdan mezun olacak, hayallerinizin peşinde yeni hayatlar kuracaksınız. Gitmek istediğiniz yeri hayal edeceksiniz, yüzünüzü o yöne çevirip yola çıkacaksınız. Özünüzü tanıyın! Yeteneklerinizi keşfedin değerlerinizi bulun ve kendi hayatinizin lideri olun. Değerlerinize önce kendiniz için sahip çıkın. Bu kültürü çalıştığınız ortamlara taşıyın ve değer bazlı bir toplum hayaline ses verin! Takım oyuncusu olun. Birlikte başarmayı öğrenin ve hayal edin.\"

Konuşmasının sonunda işletme kulübü öğrencileri tarafından Begümhan Doğan Faralyalı\'ya günün anısına plaket takdim edildi. Türkiye\'nin ISO 9001 Kalite Belgesi\'ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü\'nün gelenekselleşen ve en çok katılımcıyla gerçekleşen organizasyonlarından biri olan Liderlik Zirvesi bu sene iki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacı ve katılımcılara ev sahipliği yaptı.

