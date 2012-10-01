Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, AKP Kongresi'ne akreditasyon olamamasının ardından tepki gösterdi. Çakırözer, "Cumhuriyet, her dönem sivil ya da askeri her iktidarın hedefinde oldu. Buna rağmen doğru bildiği yoldan dönmedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazetecilik yapmaya, iktidarları kamu adına yakından izlemeye ve halkın çıkarına aykırı icraatını gözler önüne sermeye devam edeceğiz. Onlar beğenseler de beğenmeseler de" dedi.

AKP Kongresi'ne akreditasyonu sağlanmayan Utku Çakırözer, köşesinden tepki gösterdi.

Çakırözer, Başbakan Erdoğan'ın "Bu salonda tüm Türkiye var. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Sadece bize oy verenlerin partisi olmayacağız... Yüzde 99’la iktidar olsak bile yüzde 1’in hakkını, hukukunu, tercihlerini korumak boynumuzun borcudur... Uzlaşma kültürü içinde, hoşgörü zemininde bir siyasi iklimden yanayız..." sözlerini hatırlatarak "Bu sözlerin sahibi, gazetemizin de aralarında bulunduğu bir grup yayın organının AKP kongresini izlemesine bizzat yasak koyan kişi" dedi.

"Beğenseler de beğenmeseler de gazeteciliğe devam edeceğiz" diyen Çakırözer, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazetecilik yapmaya, iktidarları kamu adına yakından izlemeye ve halkın çıkarına aykırı icraatını gözler önüne sermeye devam edeceğiz" dedi.