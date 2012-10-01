T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Beğenseler de beğenmeseler de gazeteciliğe devam edeceğiz'

Utku Çakırözer, AKP'nin, Cumhuriyet gazetesinin de aralarında bulunduğu 6 gazeteyi kongreye almamasını eleştirdi

01 Ekim 2012 14:10

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, AKP Kongresi'ne akreditasyon olamamasının ardından tepki gösterdi. Çakırözer, "Cumhuriyet, her dönem sivil ya da askeri her iktidarın hedefinde oldu. Buna rağmen doğru bildiği yoldan dönmedi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazetecilik yapmaya, iktidarları kamu adına yakından izlemeye ve halkın çıkarına aykırı icraatını gözler önüne sermeye devam edeceğiz. Onlar beğenseler de beğenmeseler de" dedi.

AKP Kongresi'ne akreditasyonu sağlanmayan Utku Çakırözer, köşesinden tepki gösterdi.

Çakırözer, Başbakan Erdoğan'ın "Bu salonda tüm Türkiye var. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Sadece bize oy verenlerin partisi olmayacağız... Yüzde 99’la iktidar olsak bile yüzde 1’in hakkını, hukukunu, tercihlerini korumak boynumuzun borcudur... Uzlaşma kültürü içinde, hoşgörü zemininde bir siyasi iklimden yanayız..." sözlerini hatırlatarak "Bu sözlerin sahibi, gazetemizin de aralarında bulunduğu bir grup yayın organının AKP kongresini izlemesine bizzat yasak koyan kişi" dedi.

"Beğenseler de beğenmeseler de gazeteciliğe devam edeceğiz" diyen Çakırözer, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazetecilik yapmaya, iktidarları kamu adına yakından izlemeye ve halkın çıkarına aykırı icraatını gözler önüne sermeye devam edeceğiz" dedi.

ETİKETLER

utku çakırözercumhuriyetakpkongre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24