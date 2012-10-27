Beethoven'a ait ilahi bulundu

Ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın daha önce bilinmeyen bir ilahisi bulundu. Manchester Üniversitesi'nden Prof. Barry Cooper, ünlü bestecinin ölümünden 185 yıl sonra orta çıkarılan ilahinin ünlü "Missa Solemnis" eserinin taslaklarının yer aldığı bir defterde bulunduğunu söyledi.

Cooper, Beethoven'ın Gregoryen döneme ait bin yıllık "Pange Lingua" adlı ilahinin melodisini değiştirerek yeniden yorumladığını belirtti.

Cooper, ilahinin mart 1820'de o zamanlar 39 yaşında olan bestecinin hamisi Avusturya Arşidükü Rudolp'ün Olmutz başpiskoposu ilan edildiği törende çalınmış olabileceğini belirtti.

Ünlü besteciyle ilgili en önemli uzmanlardan biri olarak kabul edilen Cooper, iki dakikalık eserin Beethoven'ın diğer tüm eserlerinden çok farklı olduğunu söyledi.

Beethoven'in iki eser dışında dini müzik bestelemediğini işaret eden Cooper, "Beethoven'ın kilisede yapılan sıradan bir ayin için beste yapması kesinlikle olağanüstü. Bestecinin böyle bir esere imza atacağına kendi gözlerimle görmesem hayatta inanmazdım. Çok şaşırdım" dedi.

Eserin yer aldığı 1820 tarihli defter, Berlin Devlet Kütüphanesi'nde saklanıyor.

Prof. Cooper, Beethoven'ın tamamlanmamış taslaklarından yola çıkarak 10. Senfoni'yi hazırlamış ve klasik müzik dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

Müzik tarihinde Klasik dönemden Romantik döneme geçişin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Alman besteci Beethoven, tüm zamanların en ünlü ve en etkili bestecilerden biri olarak tanınıyor.

Henüz küçük bir çocukken yeteneği keşfedilen ve ilk müzik eğitimini dönemin ünlü bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart'ın babası Leopold Mozart'a öykünen babası Johann van Beethoven'dan alan ünlü besteci, Bonn'daki öğrencilik yıllarının ardından Joseph Haydn ile çalışmak için Viyana'ya taşınmıştı.

1796 yılında henüz 26 yaşındayken işitme yetisini yitirmeye başlayan Beethoven, 1818 yılında tamamen sağır olmasına karşın beste yapmaya devam etmişti.