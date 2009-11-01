Bedük gözlüğü çıkardı kimse tanıyamadı

Farklı müzik tarzıyla dikkat çeken Bedük objektiflere ilk kez gözlüksüz yakalandı.



Elektronik dans müziğinin Türkiye’deki en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Bedük, Etiler’de bulunan bir mekânda sahne aldı. Farklı müzik tarzı ve imajıyla dikkatleri üzerine çeken Bedük, MTV Türkiye finalistleri arasında yer almıştı. Sapphire adlı mekânda sahne alan Bedük, kendisini görüntüleyen kameraların gittiğini düşünerek gözlüğünü çıkartınca objektiflere ilk kez gözlüksüz haliyle yakalandı. Müzik dünyasında şöhrete kavuştuğu ilk günden beri gözlüklerini hiç çıkarmayan başarılı sanatçı, hayranlarını olduğu kadar kendisini sürekli gözlükleriyle görüntüleyen basın mensuplarını da şaşkınlığa

uğrattı.