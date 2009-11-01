Bedük gözlüğü çıkardı kimse tanıyamadı

Farklı müzik tarzıyla dikkat çeken Bedük objektiflere ilk kez gözlüksüz yakalandı.
Elektronik dans müziğinin Türkiye’deki en başarılı isimlerinden biri
olarak gösterilen Bedük, Etiler’de bulunan bir mekânda sahne aldı.
Farklı müzik tarzı ve imajıyla dikkatleri üzerine çeken Bedük, MTV
Türkiye finalistleri arasında yer almıştı. Sapphire adlı mekânda sahne alan Bedük, kendisini görüntüleyen
kameraların gittiğini düşünerek gözlüğünü çıkartınca objektiflere ilk
kez gözlüksüz haliyle yakalandı. Müzik dünyasında şöhrete kavuştuğu ilk
günden beri gözlüklerini hiç çıkarmayan başarılı sanatçı, hayranlarını
olduğu kadar kendisini sürekli gözlükleriyle görüntüleyen basın
mensuplarını da şaşkınlığa
uğrattı.