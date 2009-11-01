T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bedük gözlüğü çıkardı kimse tanıyamadı

Farklı müzik tarzıyla dikkat çeken Bedük objektiflere ilk kez gözlüksüz yakalandı.

01 Kasım 2009 02:00

Farklı müzik tarzıyla dikkat çeken Bedük objektiflere ilk kez gözlüksüz yakalandı.

Elektronik dans müziğinin Türkiye’deki en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Bedük, Etiler’de bulunan bir mekânda sahne aldı. Farklı müzik tarzı ve imajıyla dikkatleri üzerine çeken Bedük, MTV Türkiye finalistleri arasında yer almıştı. Sapphire adlı mekânda sahne alan Bedük, kendisini görüntüleyen kameraların gittiğini düşünerek gözlüğünü çıkartınca objektiflere ilk kez gözlüksüz haliyle yakalandı. Müzik dünyasında şöhrete kavuştuğu ilk günden beri gözlüklerini hiç çıkarmayan başarılı sanatçı, hayranlarını olduğu kadar kendisini sürekli gözlükleriyle görüntüleyen basın mensuplarını da şaşkınlığa
uğrattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24