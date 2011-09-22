-Bedri Rahmi Eyüboğlu Çorum'da anıldı ÇORUM (A.A) - 22.09.2011 - Ünlü ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu, doğumunun 100. yılı dolayısıyla Çorum'da anıldı. Hitit Üniversitesi tarafından Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ''Doğumunun 100, Ölümünün 36. Yılında Bedri Rahmi'' etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İskilip Kaymakamı Mehmet Yılmaz, İskilip Belediye Başkanı Numan Sezer, Eyüboğlu'nun Kanadalı gelini Hughette Eyüboğlu katıldı. Rektör Prof. Dr. Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite olarak bilimsel vazifelerinin farkında olduklarını ancak kentin kültürel ve sosyal yaşamına da düzenleyecekleri faaliyetlerle katkıda bulunacaklarını söyledi. Sanatçı Eyüboğlu'nun doğumunun 100. yılında, çok etkilendiği Çorum'da anılmasının vefa borcu olduğunu ifade eden Alkan, ''Tarih boyunca kentimizden yetişmiş ya da bu şehre katkılarda bulunmuş tüm büyüklerimizi, sanatçılarımızı benzer etkinliklerle anmaya devam edeceğiz'' dedi. Etkinliğe katılan Eyüboğlu'nun Kanadalı gelini Hughette Eyüboğlu ise, sanatçı Eyüboğlu'nun soyutsal düzenlemeler, motifler ve mozaik eserlerinin yansıtıldığı slayt gösterisi eşliğinde sanatçıyı anlattı. Sanatçının 1942 yılında Çorum'a geldiğini ve ilçelerini gezdiğini hatırlatan Eyüboğlu, şunları söyledi: ''İskilip gezisi, Eyüboğlu'nun resim anlayışını değiştiriyor. Artık resimlerinde halayları, köy kahvelerini, hanları işlemeye başlıyor. İlk kez 2009 yılında onun anlattığı bu ilçeye geldim. Türkiye'de ilk defa bir sanatçı adına sürekli sergi salonunu İskilip'te açtık. Eyüboğlu'na gösterilen bu vefa için teşekkür ediyorum.'' Ressam ve şair Eyüboğlu'nun ölümünün ardından büyük bir arşiv oluşturulduğunu bildiren Eyüboğlu, sanatçının resimlerinin bakımının yapıldığını, özel eserlerinin sergilendiğini ancak satılmadığını kaydetti. Sanatçının yayınlanan tüm yazılarının da toplandığı ve kitap haline getirileceğini anlatan Eyüboğlu, şöyle devam etti: ''1929'dan bu yana Eyüboğlu'nun tuttuğu bir günlük var. Eski Türkçe ile yazılmış bu günlüğü çevirmek ve yayınlamak istiyoruz. Ancak Eyüboğlu, abisi Sabahattin Eyüboğlu'ndan başkasının günlüğünü okumasını istemediğini bildiren bir not yazmış. Ayrıca tüm mektuplarını da tarıyoruz. İçinde önemli bilgiler bulduklarımızı da yayınlayacağız. Bedri Rahmi 36 yıl önce öldü, 36 yıldır bize bıraktığı kültür mirasını toparlayamıyoruz.'' Konuşmaların ardından Hughette Eyüboğlu'na Hitit Üniversitesi tarafından rölyef işlemeli tablo hediye edildi. Ayrıca, etkinlik öncesi Eyüboğlu'nun İskilip'te yıllar sonra tekrar başlattığı yazma sanatından yapılmış eserlerin yer aldığı sergi açıldı.