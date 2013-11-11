Bedri Baykam'ı bıçaklayana 25 yıl hapis cezası verildi

Ressam Bedri Baykam ‘İnsanlık Anıtı’ heykelinin yıkımını protesto için Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının çıkışında, 18 Nisan 2011 tarihinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Baykam’la birlikte asistanı Tuğba Kurtulmuş da yaralandığı saldırıya ilişkin görülen davada karar çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çeliker getirildi. Baykam ve Kurtuluş da duruşmaya katıldı. Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, duruşma sonunda sanığa son sözleri soruldu. Çeliker, Baykam’a karşı husumetinin devam ettiğini söyledi.

Son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Çeliker'i Tuba Kurtulmuş’a yönelik kasten insan öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 10 yıla düşürdü. Baykam’a yönelik tasarlayarak kasten insan öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 15 yıl hapse çevirdi. Toplamda sanık Mehmet Çeliker, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Baykam ve Kurtulmuş, 18 Nisan 2011 günü Akatlar Kültür Merkezi önünde bıçaklı saldırıya uğramıştı.