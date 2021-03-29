Bedrettin Dalan: Hepimiz aynı gemideyiz, gemimiz de batmayacak

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, "Hepimiz aynı gemideyiz, gemimiz de batmayacak" görüşünü savundu.

Sabah gazetesi Günaydın Eki yazarı Tuğba Kalçık'a konuşan Dalan, "FETÖ'nün hedefindeki isimlerden biri bendim. Hayatım FETÖ ile mücadeleyle geçti. Ben yurt dışına gittikten kısa bir süre sonra işyerime, evime baskınlar düzenlediler. FETÖ emperyalist devletlerin maşasıdır. Emperyalist devletler, FETÖ üzerinden ülkemizi dönüştürmek istedi. Esas amaç ise İslamiyet'i ve Türklüğü yok etmekti. Türklüğü neden yok etmek istiyorlar? Çünkü İslam'ın kılıcı Türklerdir. Tarih boyunca İslamiyet'in koruyucusu olmuştur Türkler, böyle olmaya da devam edecek. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olan FETÖ tehlikesini 98'de dönemin yetkililerine de söyledim ama önemsemediler. Geçmişte birçok siyasetçi ile ilişki içindeydi FETÖ. Bugün çıkmış bir örgüt değil yani." dedi.

"Erdoğan yüksek faize karşı çıkmakta yüzde 100 haklı"

Dalan şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek faiz yatırıma büyük zarar veriyor. Yüksek faizi olan bir ülkede yatırım yapmayı beklemek ham hayal. Erdoğan yüksek faize karşı çıkmakta yüzde 100 haklı. Yüksek faiz varken üretime yatırım yapmaz kimse ancak enflasyonun yüksek olduğu bir yerde de faizi düşük tutamazsınız. Burada Friedman ekonominin devreye girmesi gerekiyor. Belirli bir süre paralar bankaya çekilerek, enflasyon aşağıya çekilir. Enflasyon aşağıya çekildikçe faizler de aşağıya çekilir. Tabii bankaya gelen bu paralar süratle üreticilere aktarılmalı. Burada devreye devletin teşvik paketleri de girmeli. Üretim artıkça zaten enflasyon kendiliğinden düşer. Şimdi bazıları "Devlet batacak" diye konuşuyor. Kimse korkmasın, devlet bakkal dükkanı değildir, batmaz. Biraz sıkıntılardan geçebiliriz ama bunu da aşarız. Ekonomide psikoloji çok önemlidir. Psikolojik olarak millete 'batıyoruz' diye korku salmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülük olur. Hepimiz aynı gemideyiz, gemimiz de batmayacak. Dünyada daimi devlet sahibi olan tek millet Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti de batmaz, Türk milletine de hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin gücünü kırmak için emperyalistler bir sürü enstrümanın yanında ekonomi enstrümanını da kullanmaya çalışıyor. Bizim de bunlara karşı savunmamızı daha da artırmamız gerekiyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güveniyorum. Onu yakından tanırım. Çekirdekten bankacı. Liyakat sahibi biri. Ekonomi alanında uzman. Yanlış kararlar alacağını da kesinlikle düşünmüyorum.

"Erdoğan, FETÖ ile mücadelede bana göre maalesef yalnız bırakıldı"

Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile mücadelesini samimi ve çok haklı buluyorum. "Allah Erdoğan'a güç ve kuvvet versin" demiştim ülkeme ilk döndüğümde. Yine aynı şeyi söylüyorum. Erdoğan, FETÖ ile mücadelede bana göre maalesef yalnız bırakıldı. Çevresi de Cumhurbaşkanımızla aynı kararlılıkla mücadele etmeli. FETÖ'nün başları sayılan yöneticilerin çoğu kaçtı, ayakları kaldı örgütün burada. FETÖ'nün tamamen etkisiz hale getirilmesi için yönetici kadro yakalanmalı. Onlar dışarıda gezdiği müddetçe FETÖ tehlikesi ortadan kalktı diyemeyiz."